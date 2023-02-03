https://ria.ru/20230203/dnr-1849538597.html

Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска

Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска - РИА Новости, 03.02.2023

Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска

"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:55

2023-02-03T14:55

2023-02-03T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России.В районе Красноармейска в ДНР уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районах Кураховки и Михайловки уничтожены два украинских склада боеприпасов, говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230203/donbass-1849484351.html

красноармейск

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, красноармейск, донецкая народная республика