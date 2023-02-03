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Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/dnr-1849538597.html
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска - РИА Новости, 03.02.2023
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска
"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:55
2023-02-03T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России.В районе Красноармейска в ДНР уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районах Кураховки и Михайловки уничтожены два украинских склада боеприпасов, говорится в сообщении ведомства.
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красноармейск
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
14:55 03.02.2023 (обновлено: 15:09 03.02.2023)
 
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска

Минобороны: российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России.
В районе Красноармейска в ДНР уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районах Кураховки и Михайловки уничтожены два украинских склада боеприпасов, говорится в сообщении ведомства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 12:38Специальная военная операция на Украине
Песков объяснил, почему спецоперация пока продолжается
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
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