https://ria.ru/20230203/dnr-1849538597.html
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска - РИА Новости, 03.02.2023
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска
"Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:55
2023-02-03T14:55
2023-02-03T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожила два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России.В районе Красноармейска в ДНР уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районах Кураховки и Михайловки уничтожены два украинских склада боеприпасов, говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230203/donbass-1849484351.html
красноармейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
14:55 03.02.2023 (обновлено: 15:09 03.02.2023)
Российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска
Минобороны: российские силы уничтожили украинское хранилище топлива у Красноармейска