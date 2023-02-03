Рейтинг@Mail.ru
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230203/chloecherry-1849452682.html
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина - РИА Новости, 03.02.2023
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина
Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:33
2023-02-03T12:33
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849441245_0:88:3082:1822_1920x0_80_0_0_ccee66006b2a6fec2271986c7b21cfdc.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ. Инцидент произошел 27 декабря в родном городе знаменитости Ланкастере. 27-летняя Черри (настоящее имя — Элиза Джонс) вынесла из местного магазина вещь стоимостью 28 долларов и не заплатила за покупку. Это было установлено с помощью системы видеонаблюдения. Актриса вернула вещь сотруднику полиции. Представитель Черри отрицает, что она призналась в краже. Он заявил TMZ, что деньги за покупку не списались с кредитной карты актрисы. Черри известна по роли Фэй во втором сезоне "Эйфории". Также она работала моделью и актрисой в фильмах для взрослых.
https://ria.ru/20230201/kino-1848945141.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849441245_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_bdc75a3a7b3dc2c28a8477bb023a5598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
12:33 03.02.2023
 
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина

Звезду сериала "Эйфория" Хлою Черри обвинили в краже из магазина блузки за 28 долларов

© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Хлоя Черри
Актриса Хлоя Черри - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ.
Инцидент произошел 27 декабря в родном городе знаменитости Ланкастере. 27-летняя Черри (настоящее имя — Элиза Джонс) вынесла из местного магазина вещь стоимостью 28 долларов и не заплатила за покупку.
Это было установлено с помощью системы видеонаблюдения. Актриса вернула вещь сотруднику полиции.
Представитель Черри отрицает, что она призналась в краже. Он заявил TMZ, что деньги за покупку не списались с кредитной карты актрисы.
Черри известна по роли Фэй во втором сезоне "Эйфории". Также она работала моделью и актрисой в фильмах для взрослых.
Натан Чейзинг Хорс в фильме Танцующий с волками
1 февраля, 15:44Культура
Актера из фильма "Танцующий с волками" арестовали за торговлю людьми
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала