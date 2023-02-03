https://ria.ru/20230203/chloecherry-1849452682.html
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина - РИА Новости, 03.02.2023
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина
Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:33
2023-02-03T12:33
2023-02-03T12:33
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ. Инцидент произошел 27 декабря в родном городе знаменитости Ланкастере. 27-летняя Черри (настоящее имя — Элиза Джонс) вынесла из местного магазина вещь стоимостью 28 долларов и не заплатила за покупку. Это было установлено с помощью системы видеонаблюдения. Актриса вернула вещь сотруднику полиции. Представитель Черри отрицает, что она призналась в краже. Он заявил TMZ, что деньги за покупку не списались с кредитной карты актрисы. Черри известна по роли Фэй во втором сезоне "Эйфории". Также она работала моделью и актрисой в фильмах для взрослых.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина
Звезду сериала "Эйфория" Хлою Черри обвинили в краже из магазина блузки за 28 долларов
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет
TMZ.
Инцидент произошел 27 декабря в родном городе знаменитости Ланкастере. 27-летняя Черри (настоящее имя — Элиза Джонс) вынесла из местного магазина вещь стоимостью 28 долларов и не заплатила за покупку.
Это было установлено с помощью системы видеонаблюдения. Актриса вернула вещь сотруднику полиции.
Представитель Черри отрицает, что она призналась в краже. Он заявил TMZ, что деньги за покупку не списались с кредитной карты актрисы.
Черри известна по роли Фэй во втором сезоне "Эйфории". Также она работала моделью и актрисой в фильмах для взрослых.