https://ria.ru/20230203/chloecherry-1849452682.html

Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина

Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина - РИА Новости, 03.02.2023

Звезду "Эйфории" обвинили в краже блузки из магазина

Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:33

2023-02-03T12:33

2023-02-03T12:33

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Актрису Хлою Черри обвинили в краже блузки из универмага в штате Пенсильвания, пишет TMZ. Инцидент произошел 27 декабря в родном городе знаменитости Ланкастере. 27-летняя Черри (настоящее имя — Элиза Джонс) вынесла из местного магазина вещь стоимостью 28 долларов и не заплатила за покупку. Это было установлено с помощью системы видеонаблюдения. Актриса вернула вещь сотруднику полиции. Представитель Черри отрицает, что она призналась в краже. Он заявил TMZ, что деньги за покупку не списались с кредитной карты актрисы. Черри известна по роли Фэй во втором сезоне "Эйфории". Также она работала моделью и актрисой в фильмах для взрослых.

https://ria.ru/20230201/kino-1848945141.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости