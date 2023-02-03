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В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/chipirovanie-1849517360.html
В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом
В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом - РИА Новости, 03.02.2023
В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сравнил предложение принудительно чипировать отдыхающих за рубежом чиновников с украинским... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:11
2023-02-03T14:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
кирилл кабанов
госдума рф
султан хамзаев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сравнил предложение принудительно чипировать отдыхающих за рубежом чиновников с украинским нацизмом. В среду член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности". "Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом", - сказал РИА Новости Кабанов. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.
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общество, россия, кирилл кабанов, госдума рф, султан хамзаев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Кирилл Кабанов, Госдума РФ, Султан Хамзаев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
14:11 03.02.2023
 
В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом

Член СПЧ Кабанов сравнил идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧлен СПЧ Кирилл Кабанов
Член СПЧ Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член СПЧ Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сравнил предложение принудительно чипировать отдыхающих за рубежом чиновников с украинским нацизмом.
В среду член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности".
"Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом", - сказал РИА Новости Кабанов.
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:16Специальная военная операция на Украине
Пригожин предложил запретить чиновникам отдыхать за границей во время СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКирилл КабановГосдума РФСултан ХамзаевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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