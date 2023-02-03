https://ria.ru/20230203/chipirovanie-1849517360.html

В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом

В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом - РИА Новости, 03.02.2023

В СПЧ сравнили идею чипировать отдыхающих за границей чиновников с нацизмом

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сравнил предложение принудительно чипировать отдыхающих за рубежом чиновников с украинским... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:11

2023-02-03T14:11

2023-02-03T14:11

специальная военная операция на украине

общество

россия

кирилл кабанов

госдума рф

султан хамзаев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов сравнил предложение принудительно чипировать отдыхающих за рубежом чиновников с украинским нацизмом. В среду член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности". "Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом", - сказал РИА Новости Кабанов. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.

https://ria.ru/20230201/otdykh-1849007022.html

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Кирилл Волков

общество, россия, кирилл кабанов, госдума рф, султан хамзаев, совет по правам человека при президенте рф (спч)