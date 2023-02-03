https://ria.ru/20230203/chipirovanie-1849474405.html
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников - РИА Новости, 03.02.2023
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:06
2023-02-03T12:06
2023-02-03T12:06
россия
султан хамзаев
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности". Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации. По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить "группу риска" - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками - "для их же собственной безопасности", поскольку "международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки", а также запугивая и подводя "под определённые преступления против своей страны". "С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849220594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, султан хамзаев, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Султан Хамзаев, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников
Депутат Госдумы Хамзаев предложил чипировать чиновников, любящих отдыхать за границей
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности".
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев
заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ
на время спецоперации.
"Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке "чипировать", - заявил Хамзаев.
По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить "группу риска" - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками - "для их же собственной безопасности", поскольку "международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки", а также запугивая и подводя "под определённые преступления против своей страны".
"С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека", - резюмировал он.