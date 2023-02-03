Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/chipirovanie-1849474405.html
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников - РИА Новости, 03.02.2023
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:06
2023-02-03T12:06
россия
султан хамзаев
василий пискарев
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности". Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации. По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить "группу риска" - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками - "для их же собственной безопасности", поскольку "международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки", а также запугивая и подводя "под определённые преступления против своей страны". "С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849220594.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, султан хамзаев, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Султан Хамзаев, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
12:06 03.02.2023
 
В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников

Депутат Госдумы Хамзаев предложил чипировать чиновников, любящих отдыхать за границей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что считает необходимым принудительно "чипировать" любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для "безопасности".
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.
"Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке "чипировать", - заявил Хамзаев.
По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить "группу риска" - тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками - "для их же собственной безопасности", поскольку "международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки", а также запугивая и подводя "под определённые преступления против своей страны".
"С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека", - резюмировал он.
Загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 13:02
"Госуслуги" приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
 
РоссияСултан ХамзаевВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала