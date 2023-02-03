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Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в НОЦ "Бирюч" - РИА Новости, 03.02.2023
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Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в НОЦ "Бирюч"
Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в НОЦ "Бирюч" - РИА Новости, 03.02.2023
Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в НОЦ "Бирюч"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в белгородском научно-образовательном центре, сравнив его с РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:26
2023-02-03T19:22
технологии
россия
израиль
белгородская область
вячеслав гладков
дмитрий чернышенко
владимир путин
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в белгородском научно-образовательном центре, сравнив его с успешным опытом других стран в финансировании науки. Чернышенко в рамках рабочей поездки в Белгородскую область совместно с губернатором региона Вячеславом Гладковым посетил научно-образовательный центр "Бирюч". "Во всем мире пропорция в научных исследованиях частного финансирования и государственного - примерно 70% - это бизнес, примерно 30% - государство. В России знаете какая пропорция? Обратная, то есть 20-25% - это бизнес финансирует науку, а остальное - государство", - сказал Чернышенко. "Но что интересно за границей, отдельно отличился Израиль. Там 90% финансирует науку бизнес, при этом еще половина этих инвестиций они привлекают из-за рубежа. Вся интеллектуальная собственность остается в Израиле", - добавил он. "Я увидел в этом НОЦ по цифрам, как в Израиле: 90% инвестиций - это частные, а мы с региональной и федеральной властью - оставшиеся 10%. Но здесь нужно очень четко по целям определиться. Я поэтому приехал, мне интересно послушать и посмотреть", - сказал Чернышенко. Чернышенко и Гладков посетили лаборатории биотехнологии ферментов, центр производства ферментов с демонстрацией механизма выделения сахарного белка и его образцов, центр прикладных исследований. Инновационный центр также занимается разработкой топливных элементов и аддитивных технологий. Центр также занимается тестированием аэротакси и грузовых дронов. "Вот это удивили", - сказал Чернышенко в ходе презентации компании-разработчика беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly, который базируется на территории инновационного центра. Научно-образовательные центры создаются по всей стране по поручению Владимира Путина с 2019 года. Сейчас в 36 регионах России действуют 15 НОЦ. Они объединяют науку, вузы, бизнес и охватывают 65 научных направлений.
https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html
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технологии, россия, израиль, белгородская область, вячеслав гладков, дмитрий чернышенко, владимир путин
Технологии, Россия, Израиль, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
15:26 03.02.2023 (обновлено: 19:22 03.02.2023)
 
Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в НОЦ "Бирюч"

Вице-премьер Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в белгородском НОЦ "Бирюч"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения научно-образовательного центра "Бирюч" в Белгородской области
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения научно-образовательного центра Бирюч в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения научно-образовательного центра "Бирюч" в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил высокую долю частных инвестиций в белгородском научно-образовательном центре, сравнив его с успешным опытом других стран в финансировании науки.
Чернышенко в рамках рабочей поездки в Белгородскую область совместно с губернатором региона Вячеславом Гладковым посетил научно-образовательный центр "Бирюч".
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"Во всем мире пропорция в научных исследованиях частного финансирования и государственного - примерно 70% - это бизнес, примерно 30% - государство. В России знаете какая пропорция? Обратная, то есть 20-25% - это бизнес финансирует науку, а остальное - государство", - сказал Чернышенко.
"Но что интересно за границей, отдельно отличился Израиль. Там 90% финансирует науку бизнес, при этом еще половина этих инвестиций они привлекают из-за рубежа. Вся интеллектуальная собственность остается в Израиле", - добавил он.
"Я увидел в этом НОЦ по цифрам, как в Израиле: 90% инвестиций - это частные, а мы с региональной и федеральной властью - оставшиеся 10%. Но здесь нужно очень четко по целям определиться. Я поэтому приехал, мне интересно послушать и посмотреть", - сказал Чернышенко.
Чернышенко и Гладков посетили лаборатории биотехнологии ферментов, центр производства ферментов с демонстрацией механизма выделения сахарного белка и его образцов, центр прикладных исследований. Инновационный центр также занимается разработкой топливных элементов и аддитивных технологий. Центр также занимается тестированием аэротакси и грузовых дронов.
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"Вот это удивили", - сказал Чернышенко в ходе презентации компании-разработчика беспилотных летательных аппаратов Hi-Fly, который базируется на территории инновационного центра.
Научно-образовательные центры создаются по всей стране по поручению Владимира Путина с 2019 года. Сейчас в 36 регионах России действуют 15 НОЦ. Они объединяют науку, вузы, бизнес и охватывают 65 научных направлений.
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ТехнологииРоссияИзраильБелгородская областьВячеслав ГладковДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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