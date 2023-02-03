https://ria.ru/20230203/byust-1849587689.html

В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю

В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю - РИА Новости, 03.02.2023

В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю

Бюст бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю собираются установить в Волгограде ко Дню Победы, сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:56

2023-02-03T16:56

2023-02-03T16:56

волгоград

общество

шарль де голль

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Бюст бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю собираются установить в Волгограде ко Дню Победы, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу встретился с внуком генерала де Голля Пьером де Голлем. "Глава региона озвучил принятое решение установить бюст генерала де Голля в музее-панораме "Сталинградская битва" в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне и пригласил Пьера де Голля принять участие в церемонии", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что внук генерала принял приглашение Бочарова. Ранее сообщалось, что Пьер де Голль 1 и 2 февраля участвовал в торжествах в Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битвы.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848589419.html

волгоград

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоград, общество, шарль де голль, андрей бочаров