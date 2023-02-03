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В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю - РИА Новости, 03.02.2023
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В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю
В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю - РИА Новости, 03.02.2023
В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю
Бюст бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю собираются установить в Волгограде ко Дню Победы, сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:56
2023-02-03T16:56
волгоград
общество
шарль де голль
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Бюст бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю собираются установить в Волгограде ко Дню Победы, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу встретился с внуком генерала де Голля Пьером де Голлем. "Глава региона озвучил принятое решение установить бюст генерала де Голля в музее-панораме "Сталинградская битва" в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне и пригласил Пьера де Голля принять участие в церемонии", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что внук генерала принял приглашение Бочарова. Ранее сообщалось, что Пьер де Голль 1 и 2 февраля участвовал в торжествах в Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битвы.
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волгоград, общество, шарль де голль, андрей бочаров
Волгоград, Общество, Шарль де Голль, Андрей Бочаров
16:56 03.02.2023
 
В Волгограде установят бюст Шарлю де Голлю

В Волгограде ко Дню Победы установят бюст генералу Шарлю де Голлю

© AP Photo / Jean-Jacques LevyШарль де Голль
Шарль де Голль - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Jean-Jacques Levy
Шарль де Голль. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 фев – РИА Новости. Бюст бывшему президенту Франции генералу Шарлю де Голлю собираются установить в Волгограде ко Дню Победы, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу встретился с внуком генерала де Голля Пьером де Голлем.
"Глава региона озвучил принятое решение установить бюст генерала де Голля в музее-панораме "Сталинградская битва" в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне и пригласил Пьера де Голля принять участие в церемонии", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что внук генерала принял приглашение Бочарова.
Ранее сообщалось, что Пьер де Голль 1 и 2 февраля участвовал в торжествах в Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битвы.
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