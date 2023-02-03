https://ria.ru/20230203/bryansk-1849513769.html

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.02.2023

В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения, следует из сообщения регионального... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:04

2023-02-03T14:04

2023-02-03T14:35

брянская область

россия

безопасность

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БРЯНСК, 3 фев – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения, следует из сообщения регионального правительства.В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 3 февраля 2023 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе террористического акта и организацией деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.

https://ria.ru/20230201/zhertvy-1849065741.html

https://ria.ru/20230203/patriotizm-1849517066.html

https://ria.ru/20230203/peregovory-1849493284.html

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брянская область, россия, безопасность