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Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023
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Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:05
2023-02-03T11:05
в мире
турция
аргентина
стамбул
мевлют чавушоглу
бпла
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СТАМБУЛ, 3 фев – РИА Новости. Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "...Я говорил об оборонной промышленности. Весь мир знает о наших БПЛА. По этому вопросу также хотим наладить сотрудничество с Аргентиной", - сказал Чавушоглу на совместной с аргентинским коллегой пресс-конференции в пятницу в Стамбуле.
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в мире, турция, аргентина, стамбул, мевлют чавушоглу, бпла
В мире, Турция, Аргентина, Стамбул, Мевлют Чавушоглу, БПЛА
11:05 03.02.2023
 
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА

Чавушоглу: Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкТурецкий беспилотник
Турецкий беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Турецкий беспилотник. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 фев – РИА Новости. Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"...Я говорил об оборонной промышленности. Весь мир знает о наших БПЛА. По этому вопросу также хотим наладить сотрудничество с Аргентиной", - сказал Чавушоглу на совместной с аргентинским коллегой пресс-конференции в пятницу в Стамбуле.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:22
В Свердловской области защитят от дронов объекты атомной промышленности
 
В миреТурцияАргентинаСтамбулМевлют ЧавушоглуБПЛА
 
 
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