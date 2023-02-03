https://ria.ru/20230203/bpla-1849450265.html

Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА

Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023

Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА

Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:05

2023-02-03T11:05

2023-02-03T11:05

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аргентина

стамбул

мевлют чавушоглу

бпла

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СТАМБУЛ, 3 фев – РИА Новости. Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "...Я говорил об оборонной промышленности. Весь мир знает о наших БПЛА. По этому вопросу также хотим наладить сотрудничество с Аргентиной", - сказал Чавушоглу на совместной с аргентинским коллегой пресс-конференции в пятницу в Стамбуле.

https://ria.ru/20230124/zaschita-1847013445.html

турция

аргентина

стамбул

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в мире, турция, аргентина, стамбул, мевлют чавушоглу, бпла