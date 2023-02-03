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Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА - РИА Новости, 03.02.2023
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:05
2023-02-03T11:05
2023-02-03T11:05
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СТАМБУЛ, 3 фев – РИА Новости. Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. "...Я говорил об оборонной промышленности. Весь мир знает о наших БПЛА. По этому вопросу также хотим наладить сотрудничество с Аргентиной", - сказал Чавушоглу на совместной с аргентинским коллегой пресс-конференции в пятницу в Стамбуле.
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в мире, турция, аргентина, стамбул, мевлют чавушоглу, бпла
В мире, Турция, Аргентина, Стамбул, Мевлют Чавушоглу, БПЛА
Турция намерена сотрудничать с Аргентиной по производству БПЛА
Чавушоглу: Турция намерена наладить сотрудничество с Аргентиной по производству БПЛА