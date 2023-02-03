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В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 03.02.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html
В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками
В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 03.02.2023
В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками
В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун",... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T03:41
2023-02-03T03:46
новое оружие россии
россия
воздушно-десантные войска россии
российская электроника
ростех
безопасность
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун", оснащенных зенитками, СВЧ-пушками, боевыми лазерами и переносными зенитными ракетными комплексами, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны. Как отмечает издание, ранее на базе машины "Тайфун-ВДВ" концерном "Кизлярский электромеханический завод" был создан перспективный комплекс борьбы с БПЛА с зенитной установкой ЗУ-23 калибра 23-мм, которая управляется с помощью очков дополненной реальности. В комплексе также применяются элементы искусственного интеллекта, определяющие параметры воздушных целей и оптимальные варианты их поражения. "На базе разработанного перспективного комплекса противодействия мини-БПЛА и поражения живой силы противника, основанного на новом универсальном боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности, планируется разработать облик технических средств противодействия мини-БПЛА и живой силе противника, включающий несколько бронеавтомобилей типа "Тайфун" с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, СВЧ-обнаружением, сопровождением и подавлением БПЛА, маломощным лазером, ПЗРК "Верба", объединенных общим управлением", - говорится в статье. Издание отмечает, что такой подход позволит комбинировать состав боевого подразделения противодействия БПЛА разными средствами поражения. В частности, сообщает "Военная мысль", в состав подразделения может включаться и мобильный комплекс "Рать" разработки холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Рать" способна подавлять дроны с помощью СВЧ-пушки на дальности до 3,5 километров. Для физического уничтожения беспилотников комплекс оснащен боевым лазером с дальностью действия в 1 километр. Боевые подразделения с комбинированным комплексом противодействия дронам "необходимы для защиты от БПЛА и поражения живой силы противника в ряде очевидных вариантов: при прикрытии мотострелковых, танковых, артиллерийских и других формирований войск (сил) тактического уровня от разведки и ударов БПЛА в местах сосредоточения и на огневых позициях, при сопровождении войсковых колон на марше", отмечается в статье. Главной задачей таких подразделений авторы называют предотвращение возможности для БПЛА противника выполнить целеуказание своим огневым средствам. "Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника", - делает вывод издание.
https://ria.ru/20221219/bpla-1839699412.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, российская электроника, ростех, безопасность
Новое оружие России, Россия, Воздушно-десантные войска России, Российская электроника, Ростех, Безопасность
03:41 03.02.2023 (обновлено: 03:46 03.02.2023)
 
В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками

"Военная мысль": в России создадут комбинированный комплекс по борьбе с БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун", оснащенных зенитками, СВЧ-пушками, боевыми лазерами и переносными зенитными ракетными комплексами, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.
Как отмечает издание, ранее на базе машины "Тайфун-ВДВ" концерном "Кизлярский электромеханический завод" был создан перспективный комплекс борьбы с БПЛА с зенитной установкой ЗУ-23 калибра 23-мм, которая управляется с помощью очков дополненной реальности. В комплексе также применяются элементы искусственного интеллекта, определяющие параметры воздушных целей и оптимальные варианты их поражения.
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"На базе разработанного перспективного комплекса противодействия мини-БПЛА и поражения живой силы противника, основанного на новом универсальном боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности, планируется разработать облик технических средств противодействия мини-БПЛА и живой силе противника, включающий несколько бронеавтомобилей типа "Тайфун" с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, СВЧ-обнаружением, сопровождением и подавлением БПЛА, маломощным лазером, ПЗРК "Верба", объединенных общим управлением", - говорится в статье.
Издание отмечает, что такой подход позволит комбинировать состав боевого подразделения противодействия БПЛА разными средствами поражения.
В частности, сообщает "Военная мысль", в состав подразделения может включаться и мобильный комплекс "Рать" разработки холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Рать" способна подавлять дроны с помощью СВЧ-пушки на дальности до 3,5 километров. Для физического уничтожения беспилотников комплекс оснащен боевым лазером с дальностью действия в 1 километр.
Боевые подразделения с комбинированным комплексом противодействия дронам "необходимы для защиты от БПЛА и поражения живой силы противника в ряде очевидных вариантов: при прикрытии мотострелковых, танковых, артиллерийских и других формирований войск (сил) тактического уровня от разведки и ударов БПЛА в местах сосредоточения и на огневых позициях, при сопровождении войсковых колон на марше", отмечается в статье.
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Главной задачей таких подразделений авторы называют предотвращение возможности для БПЛА противника выполнить целеуказание своим огневым средствам.
"Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника", - делает вывод издание.
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