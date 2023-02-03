https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 03.02.2023

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками

В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун",... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T03:41

2023-02-03T03:41

2023-02-03T03:46

новое оружие россии

россия

воздушно-десантные войска россии

российская электроника

ростех

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841562826_0:281:3050:1997_1920x0_80_0_0_16b7ec52384999613b61f09b85917f87.jpg

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун", оснащенных зенитками, СВЧ-пушками, боевыми лазерами и переносными зенитными ракетными комплексами, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны. Как отмечает издание, ранее на базе машины "Тайфун-ВДВ" концерном "Кизлярский электромеханический завод" был создан перспективный комплекс борьбы с БПЛА с зенитной установкой ЗУ-23 калибра 23-мм, которая управляется с помощью очков дополненной реальности. В комплексе также применяются элементы искусственного интеллекта, определяющие параметры воздушных целей и оптимальные варианты их поражения. "На базе разработанного перспективного комплекса противодействия мини-БПЛА и поражения живой силы противника, основанного на новом универсальном боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности, планируется разработать облик технических средств противодействия мини-БПЛА и живой силе противника, включающий несколько бронеавтомобилей типа "Тайфун" с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, СВЧ-обнаружением, сопровождением и подавлением БПЛА, маломощным лазером, ПЗРК "Верба", объединенных общим управлением", - говорится в статье. Издание отмечает, что такой подход позволит комбинировать состав боевого подразделения противодействия БПЛА разными средствами поражения. В частности, сообщает "Военная мысль", в состав подразделения может включаться и мобильный комплекс "Рать" разработки холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Рать" способна подавлять дроны с помощью СВЧ-пушки на дальности до 3,5 километров. Для физического уничтожения беспилотников комплекс оснащен боевым лазером с дальностью действия в 1 километр. Боевые подразделения с комбинированным комплексом противодействия дронам "необходимы для защиты от БПЛА и поражения живой силы противника в ряде очевидных вариантов: при прикрытии мотострелковых, танковых, артиллерийских и других формирований войск (сил) тактического уровня от разведки и ударов БПЛА в местах сосредоточения и на огневых позициях, при сопровождении войсковых колон на марше", отмечается в статье. Главной задачей таких подразделений авторы называют предотвращение возможности для БПЛА противника выполнить целеуказание своим огневым средствам. "Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника", - делает вывод издание.

https://ria.ru/20221219/bpla-1839699412.html

https://ria.ru/20230116/pvo-1845305874.html

https://ria.ru/20230125/aviatsiya-1847252472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воздушно-десантные войска россии, российская электроника, ростех, безопасность