https://ria.ru/20230203/borrel-1849655914.html

МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли

МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли - РИА Новости, 03.02.2023

МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли

Заявления глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине - неправда, заявила... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:52

2023-02-03T20:52

2023-02-03T20:56

россия

украина

жозеп боррель

евросоюз

в мире

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявления глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине - неправда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Боррель в интервью австрийской газете Der Standart заявил, о том, что в ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров на Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, и единственный способ закончить конфликт, по мнению Борреля, - это "дать Украине средства"."Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула. Призыв же главы "дипломатии" ЕС предоставить Киеву "средства" означает продолжение поставок вооружений и военной техники. Иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она отметила, что Боррель в день саммита ЕС-Украина в Киеве, "сознательно "забыл", что указом Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством Российской Федерации"."Так что пусть весь свой пафос он обращает к украинскому руководству", - предложила она.

https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html

https://ria.ru/20230126/vooruzheniya-1847674478.html

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россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире, мария захарова, владимир зеленский