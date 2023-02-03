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МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли - РИА Новости, 03.02.2023
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МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли
МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли - РИА Новости, 03.02.2023
МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли
Заявления глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине - неправда, заявила... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:52
2023-02-03T20:56
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
в мире
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявления глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине - неправда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Боррель в интервью австрийской газете Der Standart заявил, о том, что в ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров на Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, и единственный способ закончить конфликт, по мнению Борреля, - это "дать Украине средства"."Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула. Призыв же главы "дипломатии" ЕС предоставить Киеву "средства" означает продолжение поставок вооружений и военной техники. Иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Она отметила, что Боррель в день саммита ЕС-Украина в Киеве, "сознательно "забыл", что указом Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством Российской Федерации"."Так что пусть весь свой пафос он обращает к украинскому руководству", - предложила она.
https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html
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россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире, мария захарова, владимир зеленский
Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский
20:52 03.02.2023 (обновлено: 20:56 03.02.2023)
 
МИД прокомментировал слова Борреля об отсутствии у России политической воли

МИД назвал слова Борреля об отсутствии у России воли для переговоров по Украине неправдой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заявления глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине - неправда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Боррель в интервью австрийской газете Der Standart заявил, о том, что в ЕС "всегда открыты" для мирных переговоров на Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, и единственный способ закончить конфликт, по мнению Борреля, - это "дать Украине средства".
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"Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула. Призыв же главы "дипломатии" ЕС предоставить Киеву "средства" означает продолжение поставок вооружений и военной техники. Иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она отметила, что Боррель в день саммита ЕС-Украина в Киеве, "сознательно "забыл", что указом Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством Российской Федерации".
"Так что пусть весь свой пафос он обращает к украинскому руководству", - предложила она.
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РоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзВ миреМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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