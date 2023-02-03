https://ria.ru/20230203/borrel-1849479547.html

Боррель рассказал, почему Европа должна давать Киеву оружие

Боррель рассказал, почему Европа должна давать Киеву оружие - РИА Новости, 03.02.2023

Боррель рассказал, почему Европа должна давать Киеву оружие

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пояснил, почему в январе прошлого года он "не знал, что ответить" Киеву на просьбу об оружии. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:25

2023-02-03T12:25

2023-02-03T12:25

в мире

киев

европа

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жозеп боррель

денис шмыгаль

владимир путин

евросоюз

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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пояснил, почему в январе прошлого года он "не знал, что ответить" Киеву на просьбу об оружии. В своей статье для австрийской газеты Standard, опубликованной в пятницу, глава евродипломатии рассказал, что "посетил район Донбасса и линию фронта" в январе прошлого года, "как раз перед" началом российской спецоперации. "В Киеве украинский премьер-министр Денис Шмыгаль <...> спросил: "Вы же дадите нам оружие, которое нам нужно, чтобы обороняться?". Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Теперь ответ для меня прост", - написал Боррель. По его словам, "теперь мы (ЕС - ред.) должны продолжать давать Украине средства, чтобы победить агрессора, восстановить свой суверенитет и найти свое место в Евросоюзе". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849395825.html

https://ria.ru/20230128/oruzhie-1848088620.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, европа, донбасс, жозеп боррель, денис шмыгаль, владимир путин, евросоюз