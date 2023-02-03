Боррель рассказал, почему Европа должна давать Киеву оружие
Боррель пояснил, почему год назад он не знал, что ответить Киеву на просьбу об оружии
Жозеп Боррель. Архивное фото
ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пояснил, почему в январе прошлого года он "не знал, что ответить" Киеву на просьбу об оружии.
В своей статье для австрийской газеты Standard, опубликованной в пятницу, глава евродипломатии рассказал, что "посетил район Донбасса и линию фронта" в январе прошлого года, "как раз перед" началом российской спецоперации.
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"В Киеве украинский премьер-министр Денис Шмыгаль <...> спросил: "Вы же дадите нам оружие, которое нам нужно, чтобы обороняться?". Честно говоря, я не знал, что ответить, потому что не знал, насколько сильной будет решимость Европы. Теперь ответ для меня прост", - написал Боррель.
По его словам, "теперь мы (ЕС - ред.) должны продолжать давать Украине средства, чтобы победить агрессора, восстановить свой суверенитет и найти свое место в Евросоюзе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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