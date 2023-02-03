https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html

СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса

СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса - РИА Новости, 03.02.2023

СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса

Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:09

2023-02-03T13:09

2023-02-03T13:09

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа, рассказал РИА Новости следователь СК РФ. "В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда неизвестно типа и вида. Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда. В ходе обстрела пострадавших нет. Посечено здание, фасад, остекление. В момент обстрела в здании находилось два человека - это глава администрации, а также сторож. Все живы", - заявил сотрудник СК РФ. Обстрел центра города Ясиноватая произошел накануне около восьми вечера. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы. Администрация функционирует штатно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

ясиноватая, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)