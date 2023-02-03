https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса - РИА Новости, 03.02.2023
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:09
2023-02-03T13:09
2023-02-03T13:09
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа, рассказал РИА Новости следователь СК РФ. "В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда неизвестно типа и вида. Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда. В ходе обстрела пострадавших нет. Посечено здание, фасад, остекление. В момент обстрела в здании находилось два человека - это глава администрации, а также сторож. Все живы", - заявил сотрудник СК РФ. Обстрел центра города Ясиноватая произошел накануне около восьми вечера. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы. Администрация функционирует штатно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты боеприпаса неизвестного типа и вида
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа, рассказал РИА Новости следователь СК РФ.
"В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда неизвестно типа и вида. Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда. В ходе обстрела пострадавших нет. Посечено здание, фасад, остекление. В момент обстрела в здании находилось два человека - это глава администрации, а также сторож. Все живы", - заявил сотрудник СК РФ.
Обстрел центра города Ясиноватая произошел накануне около восьми вечера. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы. Администрация функционирует штатно.