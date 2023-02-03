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СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса - РИА Новости, 03.02.2023
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:09
2023-02-03T13:09
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа, рассказал РИА Новости следователь СК РФ. "В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда неизвестно типа и вида. Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда. В ходе обстрела пострадавших нет. Посечено здание, фасад, остекление. В момент обстрела в здании находилось два человека - это глава администрации, а также сторож. Все живы", - заявил сотрудник СК РФ. Обстрел центра города Ясиноватая произошел накануне около восьми вечера. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы. Администрация функционирует штатно.
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ясиноватая, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
13:09 03.02.2023
 
СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса

СК изъял с места обстрела Ясиноватой фрагменты боеприпаса неизвестного типа и вида

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании
Разбитое окно в здании - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитое окно в здании. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР, осмотрели место ЧП и изъяли осколки и фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа, рассказал РИА Новости следователь СК РФ.
"В ходе осмотра обнаружены фрагменты и осколки от снаряда неизвестно типа и вида. Они будут изъяты и направлены на соответствующую экспертизу для установления типа и вида снаряда. В ходе обстрела пострадавших нет. Посечено здание, фасад, остекление. В момент обстрела в здании находилось два человека - это глава администрации, а также сторож. Все живы", - заявил сотрудник СК РФ.
Обстрел центра города Ясиноватая произошел накануне около восьми вечера. Сейчас на месте обстрела идут восстановительные работы. Администрация функционирует штатно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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