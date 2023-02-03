https://ria.ru/20230203/bmp-1849496842.html

Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3

Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 - РИА Новости, 03.02.2023

Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3

Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны первую партию новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:10

2023-02-03T13:10

2023-02-03T14:07

безопасность

технологии

россия

ростех

высокоточные комплексы

бмп-3

специальная военная операция на украине

курган

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны первую партию новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха".Изготовленные на "Курганмашзаводе" БМП-3 получили основной прицел наводчика-оператора "Содема", дополнительные броневые экраны и решетки для усиления защиты машин.Оздоев рассказал, что в течение года в распоряжении военного ведомства появятся десантные БТР-МДМ, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л и военная техника после капитального ремонта.Как отметили в "Ростехе", новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносят с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. В ноябре в Кургане начали серийное производство БМП-3 с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне. Она должна повысить живучесть машины на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.

https://ria.ru/20221229/vooruzhenie-1842346434.html

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Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3, курган, украина, бекхан оздоев