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Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3
Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 - РИА Новости, 03.02.2023
Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3
Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны первую партию новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:10
2023-02-03T14:07
безопасность
технологии
россия
ростех
высокоточные комплексы
бмп-3
специальная военная операция на украине
курган
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны первую партию новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха".Изготовленные на "Курганмашзаводе" БМП-3 получили основной прицел наводчика-оператора "Содема", дополнительные броневые экраны и решетки для усиления защиты машин.Оздоев рассказал, что в течение года в распоряжении военного ведомства появятся десантные БТР-МДМ, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л и военная техника после капитального ремонта.Как отметили в "Ростехе", новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносят с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. В ноябре в Кургане начали серийное производство БМП-3 с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне. Она должна повысить живучесть машины на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.
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безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3, курган, украина, бекхан оздоев
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Высокоточные комплексы, БМП-3, Специальная военная операция на Украине, Курган, Украина, Бекхан Оздоев
13:10 03.02.2023 (обновлено: 14:07 03.02.2023)
 
Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3

"Ростех": Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 с усиленной защитой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны первую партию новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Ростех" продолжает отгружать технику, востребованную в зоне проведения специальной военной операции. Курганские машиностроители не только успешно завершили выполнение гособоронзаказа за 2022 год, но и уже начали первые поставки по контрактам на текущий год. В частности, в войска отправлена первая партия БМП-3", — заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Изготовленные на "Курганмашзаводе" БМП-3 получили основной прицел наводчика-оператора "Содема", дополнительные броневые экраны и решетки для усиления защиты машин.
Оздоев рассказал, что в течение года в распоряжении военного ведомства появятся десантные БТР-МДМ, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л и военная техника после капитального ремонта.
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Как отметили в "Ростехе", новая техника, выпускаемая "Курганмашзаводом", поступает в подразделения с доработками, которые вносят с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции.
БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. В ноябре в Кургане начали серийное производство БМП-3 с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне. Она должна повысить живучесть машины на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.
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