https://ria.ru/20230203/blinken-1849613746.html
Блинкен отложит визит в Китай из-за шпионского аэростата, пишут СМИ
Блинкен отложит визит в Китай из-за шпионского аэростата, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2023
Блинкен отложит визит в Китай из-за шпионского аэростата, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит намеченный на ближайшие дни визит в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает ABC News. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:13
2023-02-03T18:13
2023-02-03T18:13
китай
энтони блинкен
сша
в мире
пекин
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит намеченный на ближайшие дни визит в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает ABC News.Ранее представитель Пентагона информировал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, объект в воздухе не представляет опасности, отмечал Пентагон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США."Блинкен отложит предстоящий визит в Пекин, ранее намеченный на следующую неделю", - указывает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.Источник телеканала уточнил, что Блинкен не хочет отменять визит, чтобы не "раздувать" ситуацию, но и не желает, чтобы тема аэростата доминировала на предстоящих переговорах.Агентство "Блумберг" ранее сообщало, что администрация только изучает возможность переноса или отмены визита Блинкена.
https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html
https://ria.ru/20230203/aerostat-1849590088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, энтони блинкен, сша, в мире, пекин, джо байден, министерство обороны сша
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Блинкен отложит визит в Китай из-за шпионского аэростата, пишут СМИ
ABC News: госсекретарь Блинкен отложит визит в КНР из-за ситуации со шпионским аэростатом