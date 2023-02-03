https://ria.ru/20230203/belorussiya-1849465522.html
Между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда
Между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда - РИА Новости, 03.02.2023
Между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда
Между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда на период с 21 до 26 февраля, сообщает Белорусская железная дорога. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:24
2023-02-03T12:24
2023-02-03T12:24
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда на период с 21 до 26 февраля, сообщает Белорусская железная дорога.РЖД и белорусская компания прогнозируют рост спроса на длинные выходные с 23 по 26 февраля. Так что решено 21 и 25 февраля отправить дополнительный поезд из Минска в Санкт-Петербург, который на следующий день перевезет пассажиров в обратном направлении.Из Москвы в Брест дополнительный состав назначен на 22 февраля, а обратно — на 24-е.Еще на 25 и 26 февраля к поезду, курсирующему между Москвой и Брестом, будут присоединены вагоны, везущие пассажиров в Витебск.Кроме того, в этот период также через территорию Белоруссии будут курсировать дополнительные составы между Санкт-Петербургом и Смоленском с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.
https://ria.ru/20220727/belorussiya-1804986673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда
В длинные выходные февраля между Россией и Белоруссией запустят дополнительные поезда