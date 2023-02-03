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Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель - РИА Новости, 03.02.2023
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Ядерные технологии
https://ria.ru/20230203/belaes-1849438725.html
Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель
Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель - РИА Новости, 03.02.2023
Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель
Пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:30
2023-02-03T10:39
ядерные технологии
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк."Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле", - приводит слова замминистра пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале.Он пояснил, что на блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов, выполняются пусконаладочные работы. "Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки. После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности", - рассказал Михадюк.Замминистра добавил, что ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ядерные технологии, Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
10:30 03.02.2023 (обновлено: 10:39 03.02.2023)
 
Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель

Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС планируют в марте-апреле

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк.
"Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле", - приводит слова замминистра пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что на блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов, выполняются пусконаладочные работы. "Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки. После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности", - рассказал Михадюк.
Замминистра добавил, что ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.
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Ядерные технологииБелорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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