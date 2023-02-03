https://ria.ru/20230203/belaes-1849438725.html

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель - РИА Новости, 03.02.2023

Пробное включение второго энергоблока БелАЭС запланировали на март-апрель

Пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:30

2023-02-03T10:30

2023-02-03T10:39

ядерные технологии

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824202_0:87:3470:2039_1920x0_80_0_0_f32d4d11acc31f53f5f2ed92375de19d.jpg

МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Пробное включение второго энергоблока Белорусской АЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики республики Михаил Михадюк."Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле", - приводит слова замминистра пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале.Он пояснил, что на блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов, выполняются пусконаладочные работы. "Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки. После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности", - рассказал Михадюк.Замминистра добавил, что ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.

https://ria.ru/20230130/akkuyu-1848344941.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)