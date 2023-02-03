https://ria.ru/20230203/bayden-1849466063.html
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации - РИА Новости, 03.02.2023
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации
Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:47
2023-02-03T11:47
2023-02-03T12:58
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News.Инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске и достижениях в сфере помощи малообеспеченным семьям с работающими матерями.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849441086.html
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в мире, сша, джо байден
11:47 03.02.2023 (обновлено: 12:58 03.02.2023)
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации
Байден оговорился, рассказывая о женщинах в американской администрации