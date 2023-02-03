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Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации - РИА Новости, 03.02.2023
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Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации - РИА Новости, 03.02.2023
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации
Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:47
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в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News.Инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске и достижениях в сфере помощи малообеспеченным семьям с работающими матерями.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
11:47 03.02.2023 (обновлено: 12:58 03.02.2023)
 
Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации

Байден оговорился, рассказывая о женщинах в американской администрации

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News.
Инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске и достижениях в сфере помощи малообеспеченным семьям с работающими матерями.

"Более половины женщин в моем кабинете, более половины людей в моем кабинете, более половины женщин в моей администрации — женщины", — заявил американский политик.

Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
Солдаты армии США во время совместных учений по принудительному вторжению на базе ВВС Поуп в Северной Каролине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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