https://ria.ru/20230203/bayden-1849466063.html

Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации

Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации - РИА Новости, 03.02.2023

Байден случайно раскрыл необычный факт о своей администрации

Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:47

2023-02-03T11:47

2023-02-03T12:58

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал очередную оговорку, рассказывая о женщинах, работающих в Белом доме, сообщил телеканал Fox News.Инцидент произошел во время речи о развитии Закона о семейном и медицинском отпуске и достижениях в сфере помощи малообеспеченным семьям с работающими матерями.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849441086.html

сша

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2023

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в мире, сша, джо байден