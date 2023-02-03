https://ria.ru/20230203/bank-1849556301.html

Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин

Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.02.2023

Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин

Покупка Промсвязьбанком компании "ПСБ Донецк" сделает банковские услуги более доступными для жителей Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:29

2023-02-03T15:29

2023-02-03T15:29

донецкая народная республика

денис пушилин

луганская народная республика

промсвязьбанк

экономика

россия

общество

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Покупка Промсвязьбанком компании "ПСБ Донецк" сделает банковские услуги более доступными для жителей Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В пятницу Промсвязьбанк проинформировал, что приобретает "ПСБ Донецк" и "ПСБ Луганск" - кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой и Луганской народным республикам, в результате его сеть в этих регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов. Клиентская база составит около 3 миллионов физических и свыше 17 тысяч юридических лиц. "Подписан договор, по которому банк приобрел ООО "ПСБ Донецк", что позволит ему значительно увеличить количество отделений, а значит, сделать более доступным получение банковских услуг жителями региона", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР добавил, что в республике высоко востребованы финансовые услуги, такие как потребительское кредитование, ипотека по льготной ставке 2%, расширение сети банкоматов. "Важнейшая составляющая задачи повышения качества жизни наших граждан – комфортность получения банковских услуг. Поэтому и впредь будем уделять этому значительное внимание", - заявил он.

https://ria.ru/20230131/avdeevka-1848767975.html

https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, промсвязьбанк, экономика, россия, общество