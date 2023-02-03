https://ria.ru/20230203/bank-1849556301.html
Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин
Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.02.2023
Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин
Покупка Промсвязьбанком компании "ПСБ Донецк" сделает банковские услуги более доступными для жителей Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:29
2023-02-03T15:29
2023-02-03T15:29
донецкая народная республика
денис пушилин
луганская народная республика
промсвязьбанк
экономика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794495089_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_25ccadc93e718c6cef02e7d303a82087.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Покупка Промсвязьбанком компании "ПСБ Донецк" сделает банковские услуги более доступными для жителей Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В пятницу Промсвязьбанк проинформировал, что приобретает "ПСБ Донецк" и "ПСБ Луганск" - кредитные учреждения, принадлежащие Донецкой и Луганской народным республикам, в результате его сеть в этих регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов. Клиентская база составит около 3 миллионов физических и свыше 17 тысяч юридических лиц. "Подписан договор, по которому банк приобрел ООО "ПСБ Донецк", что позволит ему значительно увеличить количество отделений, а значит, сделать более доступным получение банковских услуг жителями региона", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР добавил, что в республике высоко востребованы финансовые услуги, такие как потребительское кредитование, ипотека по льготной ставке 2%, расширение сети банкоматов. "Важнейшая составляющая задачи повышения качества жизни наших граждан – комфортность получения банковских услуг. Поэтому и впредь будем уделять этому значительное внимание", - заявил он.
https://ria.ru/20230131/avdeevka-1848767975.html
https://ria.ru/20230203/bankomat-1849532065.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794495089_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ef23d87c2bde335c314fa47512a58caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, луганская народная республика, промсвязьбанк, экономика, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Промсвязьбанк, Экономика, Россия, Общество
Банковские услуги станут доступнее в ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: покупка Промсвязьбанком "ПСБ Донецк" сделает банковские услуги доступнее