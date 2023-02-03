Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты
Айзу напугали выросшие в доме на Бали грибы-паразиты
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что на ее кухонной раковине в доме на Бали выросли грибы-паразиты.
© @aizalovesamКадр видео, опубликованного Айзой
© @aizalovesam
Кадр видео, опубликованного Айзой
"Я в шоке! Вчера я зашла на кухню в четыре утра и увидела такое, от чего чуть сознание не потеряла. Вообще не погла поверить тому, что увидела. Просто грибы выросли в раковине", – поделилась блогер в своей соцсети.
Также она заявила, что не видела грибов днем.
"Откуда? Этих грибов не было днем! Они выросли, видимо, за пару часов", – добавила Айза.
Кроме того, она поделилась статьей о возможности существования грибов-паразитов из сериала "Одни из нас" в реальной жизни.
Ранее Айза раскрыла подробности расставания с Гуфом из-за проститутки. Также она призналась, что сама неоднократно изменяла экс-супругу.
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