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Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты - РИА Новости, 03.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230203/ayza-1849475965.html
Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты
Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты - РИА Новости, 03.02.2023
Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты
Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что на ее кухонной раковине в доме на Бали выросли грибы-паразиты. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:49
2023-02-03T12:49
шоубиз
айза долматова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что на ее кухонной раковине в доме на Бали выросли грибы-паразиты. Также она заявила, что не видела грибов днем. Кроме того, она поделилась статьей о возможности существования грибов-паразитов из сериала "Одни из нас" в реальной жизни. Ранее Айза раскрыла подробности расставания с Гуфом из-за проститутки. Также она призналась, что сама неоднократно изменяла экс-супругу.
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Александра Липатова
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айза долматова, шоу-бизнес
Шоубиз, Айза Долматова, Шоу-бизнес
12:49 03.02.2023
 
Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты

Айзу напугали выросшие в доме на Бали грибы-паразиты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАйза
Айза - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что на ее кухонной раковине в доме на Бали выросли грибы-паразиты.
© @aizalovesamКадр видео, опубликованного Айзой
Кадр видео, опубликованного Айзой
© @aizalovesam
Кадр видео, опубликованного Айзой
"Я в шоке! Вчера я зашла на кухню в четыре утра и увидела такое, от чего чуть сознание не потеряла. Вообще не погла поверить тому, что увидела. Просто грибы выросли в раковине", – поделилась блогер в своей соцсети.
Также она заявила, что не видела грибов днем.
"Откуда? Этих грибов не было днем! Они выросли, видимо, за пару часов", – добавила Айза.
Кроме того, она поделилась статьей о возможности существования грибов-паразитов из сериала "Одни из нас" в реальной жизни.
Ранее Айза раскрыла подробности расставания с Гуфом из-за проститутки. Также она призналась, что сама неоднократно изменяла экс-супругу.
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