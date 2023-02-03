https://ria.ru/20230203/ayza-1849475965.html

Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты

Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты - РИА Новости, 03.02.2023

Айзу напугали выросшие в доме грибы-паразиты

Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что на ее кухонной раковине в доме на Бали выросли грибы-паразиты. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:49

2023-02-03T12:49

2023-02-03T12:49

шоубиз

айза долматова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что на ее кухонной раковине в доме на Бали выросли грибы-паразиты. Также она заявила, что не видела грибов днем. Кроме того, она поделилась статьей о возможности существования грибов-паразитов из сериала "Одни из нас" в реальной жизни. Ранее Айза раскрыла подробности расставания с Гуфом из-за проститутки. Также она призналась, что сама неоднократно изменяла экс-супругу.

https://ria.ru/20211022/ptakha-1755811870.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

айза долматова, шоу-бизнес