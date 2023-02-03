https://ria.ru/20230203/aviaprom-1849576034.html
Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома
Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома - РИА Новости, 03.02.2023
Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома
Российский авиапром имеет все возможности получить новый импульс для развития в условиях санкционных ограничений, но надо в сжатые сроки существенно нарастить... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:25
2023-02-03T16:25
2023-02-03T16:25
экономика
технологии
россия
рыбинск
николай патрушев
мс-21
ту-214
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев - РИА Новости. Российский авиапром имеет все возможности получить новый импульс для развития в условиях санкционных ограничений, но надо в сжатые сроки существенно нарастить производственные мощности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "За последние годы в отечественной авиации произошел ряд положительных изменений, связанных с запуском важнейших проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническим перевооружением предприятий, стимулированием процессов по сертификации производства, увеличением государственного оборонного заказа", - сказал Патрушев, выступая в Рыбинске на совещании по вопросам подготовки кадров для авиационной промышленности. Однако санкционные ограничения поставили перед Россией много дополнительных задач, возникли проблемы с поставками комплектующих, материалов и оборудования, отметил Патрушев. В ближайшие годы доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти, отметил Патрушев. Он напомнил, что по поручению президента России правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, согласно которой для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше одной тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 "Сухой Суперджет" и 70 Ту-214. В обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей, долю самолетов российского производства планируется увеличить с 35 до 81%. "В этой связи авиационной промышленности необходимо в сжатые сроки существенно нарастить мощности, создать новые производственные линии. И ключевые вопросы – это наличие разработок и технологий, оборудования и, конечно же, высококвалифицированных кадров", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782280877.html
https://ria.ru/20180416/1518597581.html
россия
рыбинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, рыбинск, николай патрушев, мс-21, ту-214
Экономика, Технологии, Россия, Рыбинск, Николай Патрушев, МС-21, Ту-214
Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома
Секретарь Совбеза Патрушев призвал в сжатые сроки существенно нарастить мощности авиапрома
РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев - РИА Новости. Российский авиапром имеет все возможности получить новый импульс для развития в условиях санкционных ограничений, но надо в сжатые сроки существенно нарастить производственные мощности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"За последние годы в отечественной авиации произошел ряд положительных изменений, связанных с запуском важнейших проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническим перевооружением предприятий, стимулированием процессов по сертификации производства, увеличением государственного оборонного заказа", - сказал Патрушев, выступая в Рыбинске
на совещании по вопросам подготовки кадров для авиационной промышленности.
Однако санкционные ограничения поставили перед Россией много дополнительных задач, возникли проблемы с поставками комплектующих, материалов и оборудования, отметил Патрушев.
"Вместе с тем у России имеются все возможности, чтобы отечественный авиапром не только преодолел текущие сложности, но и получил новый импульс для развития. И это, конечно, шанс для авиапредприятий отрасли значительно увеличить объемы производства", - добавил он.
В ближайшие годы доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти, отметил Патрушев. Он напомнил, что по поручению президента России правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, согласно которой для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше одной тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 "Сухой Суперджет" и 70 Ту-214. В обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей, долю самолетов российского производства планируется увеличить с 35 до 81%.
"В этой связи авиационной промышленности необходимо в сжатые сроки существенно нарастить мощности, создать новые производственные линии. И ключевые вопросы – это наличие разработок и технологий, оборудования и, конечно же, высококвалифицированных кадров", - подчеркнул Патрушев.