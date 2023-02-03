https://ria.ru/20230203/aviaprom-1849576034.html

Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома

Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома - РИА Новости, 03.02.2023

Патрушев призвал нарастить мощности авиапрома

Российский авиапром имеет все возможности получить новый импульс для развития в условиях санкционных ограничений, но надо в сжатые сроки существенно нарастить... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:25

2023-02-03T16:25

2023-02-03T16:25

экономика

технологии

россия

рыбинск

николай патрушев

мс-21

ту-214

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РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев - РИА Новости. Российский авиапром имеет все возможности получить новый импульс для развития в условиях санкционных ограничений, но надо в сжатые сроки существенно нарастить производственные мощности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "За последние годы в отечественной авиации произошел ряд положительных изменений, связанных с запуском важнейших проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническим перевооружением предприятий, стимулированием процессов по сертификации производства, увеличением государственного оборонного заказа", - сказал Патрушев, выступая в Рыбинске на совещании по вопросам подготовки кадров для авиационной промышленности. Однако санкционные ограничения поставили перед Россией много дополнительных задач, возникли проблемы с поставками комплектующих, материалов и оборудования, отметил Патрушев. В ближайшие годы доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти, отметил Патрушев. Он напомнил, что по поручению президента России правительство РФ утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, согласно которой для нужд гражданской авиации планируется поставить свыше одной тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 "Сухой Суперджет" и 70 Ту-214. В обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей, долю самолетов российского производства планируется увеличить с 35 до 81%. "В этой связи авиационной промышленности необходимо в сжатые сроки существенно нарастить мощности, создать новые производственные линии. И ключевые вопросы – это наличие разработок и технологий, оборудования и, конечно же, высококвалифицированных кадров", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782280877.html

https://ria.ru/20180416/1518597581.html

россия

рыбинск

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Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, рыбинск, николай патрушев, мс-21, ту-214