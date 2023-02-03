https://ria.ru/20230203/avariya-1849492587.html
В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды
В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды - РИА Новости, 03.02.2023
В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды
Карасунский округ Краснодара остался без тепла и горячей воды из-за аварии на подземной тепломагистрали, в зоне отключения оказались порядка 50 тысяч человек. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:58
2023-02-03T12:58
2023-02-03T14:27
происшествия
краснодар
жкх
вода
отопление
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Карасунский округ Краснодара остался без тепла и горячей воды из-за аварии на подземной тепломагистрали, в зоне отключения оказались порядка 50 тысяч человек. "Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе. Причина отключения – порыв подземной тепломагистрали диаметром 630 миллиметров по адресу: ул. Восточная, 28. Приостановлена подача тепла и горячей воды по адресам, улицы: Онежская, Восточная, Сормовская, Уральская, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и другие", - говорится в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара. Отмечается, что на месте уже работает аварийная бригада ООО "Краснодартеплоэнерго". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, в зоне отключения теплоснабжения оказалось порядка 50 тысяч человек. Специалисты заменят часть теплосетей до наступления минусовых температур. Работы по замене трубы с современной пенополиуретановой изоляцией будут проводиться до окончания пятницы, добавили в пресс-службе администрации Краснодара. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Краснодаре днем поднимется до +6 градусов.
https://ria.ru/20230201/avariya-1848958685.html
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, жкх, вода, отопление, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодар, ЖКХ, Вода, Отопление, Краснодарский край, Россия
12:58 03.02.2023 (обновлено: 14:27 03.02.2023)
В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды
В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды из-за аварии
КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости.
Карасунский округ Краснодара остался
без тепла и горячей воды из-за аварии на подземной тепломагистрали, в зоне отключения оказались порядка 50 тысяч человек.
"Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе. Причина отключения – порыв подземной тепломагистрали диаметром 630 миллиметров по адресу: ул. Восточная, 28. Приостановлена подача тепла и горячей воды по адресам, улицы: Онежская, Восточная, Сормовская, Уральская, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и другие", - говорится в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара.
Отмечается, что на месте уже работает аварийная бригада ООО "Краснодартеплоэнерго". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, в зоне отключения теплоснабжения оказалось порядка 50 тысяч человек.
Специалисты заменят часть теплосетей до наступления минусовых температур. Работы по замене трубы с современной пенополиуретановой изоляцией будут проводиться до окончания пятницы, добавили в пресс-службе администрации Краснодара.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Краснодаре днем поднимется до +6 градусов.