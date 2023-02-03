https://ria.ru/20230203/avariya-1849492587.html

В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды

В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды - РИА Новости, 03.02.2023

В Краснодаре около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды

Карасунский округ Краснодара остался без тепла и горячей воды из-за аварии на подземной тепломагистрали, в зоне отключения оказались порядка 50 тысяч человек. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:58

2023-02-03T12:58

2023-02-03T14:27

происшествия

краснодар

жкх

вода

отопление

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg

КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Карасунский округ Краснодара остался без тепла и горячей воды из-за аварии на подземной тепломагистрали, в зоне отключения оказались порядка 50 тысяч человек. "Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе. Причина отключения – порыв подземной тепломагистрали диаметром 630 миллиметров по адресу: ул. Восточная, 28. Приостановлена подача тепла и горячей воды по адресам, улицы: Онежская, Восточная, Сормовская, Уральская, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и другие", - говорится в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара. Отмечается, что на месте уже работает аварийная бригада ООО "Краснодартеплоэнерго". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, в зоне отключения теплоснабжения оказалось порядка 50 тысяч человек. Специалисты заменят часть теплосетей до наступления минусовых температур. Работы по замене трубы с современной пенополиуретановой изоляцией будут проводиться до окончания пятницы, добавили в пресс-службе администрации Краснодара. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Краснодаре днем поднимется до +6 градусов.

https://ria.ru/20230201/avariya-1848958685.html

https://ria.ru/20230130/gibel-1848547280.html

краснодар

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, жкх, вода, отопление, краснодарский край, россия