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Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово - РИА Новости, 03.02.2023
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Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово - РИА Новости, 03.02.2023
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово
Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:28
2023-02-03T15:28
москва
сша
реутов
алексей мельников
авито
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Необычный перформанс гражданка США устроила 31 января: Алисия Дей решила прогуляться с теленком на Красной площади в Москве. В результате суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). "Она находится в спецприемнике, который расположен на территории ЦВСИГ в Сахарово. В ближайшие дни мы постараемся ее посетить, чтобы проверить условия содержания", - сказал Мельников. Как ранее рассказала сама Дей журналистам и суду, ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на "Авито", хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Живет девушка в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США. Теленок же, который на самом деле оказался самкой, сейчас находится в Центре реабилитации диких животных.
https://ria.ru/20230201/telenok-1848971799.html
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москва, сша, реутов, алексей мельников, авито, общество
Москва, США, Реутов, Алексей Мельников, Авито, Общество
15:28 03.02.2023
 
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово

Арестованная за выгул теленка на Красной площади американка Дей находится в спецприемнике

© РИА НовостиГражданка США Алисия Дей в суде
Гражданка США Алисия Дей в суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
Гражданка США Алисия Дей в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Необычный перформанс гражданка США устроила 31 января: Алисия Дей решила прогуляться с теленком на Красной площади в Москве. В результате суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 14:50
Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
"Она находится в спецприемнике, который расположен на территории ЦВСИГ в Сахарово. В ближайшие дни мы постараемся ее посетить, чтобы проверить условия содержания", - сказал Мельников.
Как ранее рассказала сама Дей журналистам и суду, ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на "Авито", хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Живет девушка в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США.
Теленок же, который на самом деле оказался самкой, сейчас находится в Центре реабилитации диких животных.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:08
В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей
 
МоскваСШАРеутовАлексей МельниковАвитоОбщество
 
 
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