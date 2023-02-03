https://ria.ru/20230203/arest-1849555802.html

Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово

Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово - РИА Новости, 03.02.2023

Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово

Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:28

2023-02-03T15:28

2023-02-03T15:28

москва

сша

реутов

алексей мельников

авито

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Необычный перформанс гражданка США устроила 31 января: Алисия Дей решила прогуляться с теленком на Красной площади в Москве. В результате суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). "Она находится в спецприемнике, который расположен на территории ЦВСИГ в Сахарово. В ближайшие дни мы постараемся ее посетить, чтобы проверить условия содержания", - сказал Мельников. Как ранее рассказала сама Дей журналистам и суду, ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на "Авито", хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Живет девушка в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США. Теленок же, который на самом деле оказался самкой, сейчас находится в Центре реабилитации диких животных.

https://ria.ru/20230201/telenok-1848971799.html

https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сша, реутов, алексей мельников, авито, общество