https://ria.ru/20230203/arest-1849555802.html
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово - РИА Новости, 03.02.2023
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово
Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:28
2023-02-03T15:28
2023-02-03T15:28
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алексей мельников
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американка, которая за выгул теленка на Красной площади была арестована на 13 суток, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Необычный перформанс гражданка США устроила 31 января: Алисия Дей решила прогуляться с теленком на Красной площади в Москве. В результате суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). "Она находится в спецприемнике, который расположен на территории ЦВСИГ в Сахарово. В ближайшие дни мы постараемся ее посетить, чтобы проверить условия содержания", - сказал Мельников. Как ранее рассказала сама Дей журналистам и суду, ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его на "Авито", хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости. Живет девушка в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США. Теленок же, который на самом деле оказался самкой, сейчас находится в Центре реабилитации диких животных.
https://ria.ru/20230201/telenok-1848971799.html
https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, реутов, алексей мельников, авито, общество
Москва, США, Реутов, Алексей Мельников, Авито, Общество
Арестованная в Москве американка находится в спецприемнике в Сахарово
Арестованная за выгул теленка на Красной площади американка Дей находится в спецприемнике