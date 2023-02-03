https://ria.ru/20230203/amerikanets-1849667853.html

Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине

Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине - РИА Новости, 03.02.2023

Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине

Госдеп подтвердил смерть на Украине американского гражданина. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:24

2023-02-03T22:24

2023-02-03T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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мария захарова

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Госдеп подтвердил смерть на Украине американского гражданина. При этом ранее американские СМИ сообщили, что на Украине погиб наемник, бывший морпех Пит Рид. В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html

украина

сша

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, мария захарова, государственный департамент сша