https://ria.ru/20230203/amerikanets-1849667853.html
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине - РИА Новости, 03.02.2023
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдеп подтвердил смерть на Украине американского гражданина. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:24
2023-02-03T22:24
2023-02-03T22:24
специальная военная операция на украине
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мария захарова
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Госдеп подтвердил смерть на Украине американского гражданина. При этом ранее американские СМИ сообщили, что на Украине погиб наемник, бывший морпех Пит Рид. В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действуют 1-3 тысячи иностранных наемников.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, мария захарова, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Мария Захарова, Государственный департамент США
Госдеп подтвердил смерть гражданина США на Украине
Госдеп подтвердил смерть на Украине американского гражданина, но не назвал имя погибшего