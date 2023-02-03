https://ria.ru/20230203/aktsent-1849617602.html

Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры

Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры - РИА Новости, 03.02.2023

Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры

Минобрнауки РФ начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил в пятницу глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:18

2023-02-03T18:18

2023-02-03T18:18

наука

россия

рыбинск

валерий фальков

николай патрушев

сергей кравцов

общество

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РЫБИНСК (Ярославская обл), 3 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил в пятницу глава ведомства Валерий Фальков. Об этом он заявил в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил сделать акцент для поступления на инженерное образование на профильную математику, физику и информатику, усилить профориентацию, сфокусироваться на подготовке кадров с учётом задач, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, а на русский язык для инженерных специальностей - уменьшить акцент. "При этом еще раз хочу сказать - мы русский не отбрасываем", - подчеркнул Фальков.

https://sn.ria.ru/20230202/istoriya-1849165022.html

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россия, рыбинск, валерий фальков, николай патрушев, сергей кравцов, общество