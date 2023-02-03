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Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры - РИА Новости, 03.02.2023
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Наука
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Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры
Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры - РИА Новости, 03.02.2023
Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры
Минобрнауки РФ начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил в пятницу глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:18
2023-02-03T18:18
наука
россия
рыбинск
валерий фальков
николай патрушев
сергей кравцов
общество
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РЫБИНСК (Ярославская обл), 3 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил в пятницу глава ведомства Валерий Фальков. Об этом он заявил в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил сделать акцент для поступления на инженерное образование на профильную математику, физику и информатику, усилить профориентацию, сфокусироваться на подготовке кадров с учётом задач, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, а на русский язык для инженерных специальностей - уменьшить акцент. "При этом еще раз хочу сказать - мы русский не отбрасываем", - подчеркнул Фальков.
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россия, рыбинск, валерий фальков, николай патрушев, сергей кравцов, общество
Наука, Россия, Рыбинск, Валерий Фальков, Николай Патрушев, Сергей Кравцов, Общество
18:18 03.02.2023
 
Минобрнауки снизит акцент на русский язык при приеме в инженеры

Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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РЫБИНСК (Ярославская обл), 3 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил в пятницу глава ведомства Валерий Фальков.
"Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 года, достаточно революционная для вузов, - мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный", - сказал Фальков.
Об этом он заявил в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил сделать акцент для поступления на инженерное образование на профильную математику, физику и информатику, усилить профориентацию, сфокусироваться на подготовке кадров с учётом задач, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, а на русский язык для инженерных специальностей - уменьшить акцент.
"При этом еще раз хочу сказать - мы русский не отбрасываем", - подчеркнул Фальков.
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