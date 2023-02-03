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Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик - РИА Новости, 03.02.2023
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик
Российский актер Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет в Москве, сообщили "Известия". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:35
2023-02-03T16:35
2023-02-03T17:27
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский актер Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет в Москве, сообщили "Известия".По информации издания, артист последние четыре месяца боролся с двусторонней пневмонией.Корсик родился в 1992 году в городе Бакал Челябинской области. Переехав в Москву, он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Актер снялся в популярных сериалах "Ранетки" и "Универ", а также принимал участие в телепроектах КВН, "Фактор А" и "Фабрика звезд". Корсик был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
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16:35 03.02.2023 (обновлено: 17:27 03.02.2023)
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик
Актер из сериала "Универ" Сергей Корсик умер в 30 лет от пневмонии