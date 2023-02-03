Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230203/akter-1849579547.html
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик - РИА Новости, 03.02.2023
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик
Российский актер Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет в Москве, сообщили "Известия". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:35
2023-02-03T17:27
культура
общество
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849575187_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_cb3b6df48b2c81adf0c82cbe74e113c5.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский актер Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет в Москве, сообщили "Известия".По информации издания, артист последние четыре месяца боролся с двусторонней пневмонией.Корсик родился в 1992 году в городе Бакал Челябинской области. Переехав в Москву, он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Актер снялся в популярных сериалах "Ранетки" и "Универ", а также принимал участие в телепроектах КВН, "Фактор А" и "Фабрика звезд". Корсик был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849575187_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_adc43ae5c02cd4fac967e18e0d95fd03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва
Культура, Общество, Россия, Москва
16:35 03.02.2023 (обновлено: 17:27 03.02.2023)
 
Умер актер из сериала "Универ" Сергей Корсик

Актер из сериала "Универ" Сергей Корсик умер в 30 лет от пневмонии

© Фото : Сергей Корсик/ВКонтактеСергей Корсик
Сергей Корсик - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Сергей Корсик/ВКонтакте
Сергей Корсик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский актер Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет в Москве, сообщили "Известия".
По информации издания, артист последние четыре месяца боролся с двусторонней пневмонией.
Корсик родился в 1992 году в городе Бакал Челябинской области. Переехав в Москву, он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Актер снялся в популярных сериалах "Ранетки" и "Универ", а также принимал участие в телепроектах КВН, "Фактор А" и "Фабрика звезд". Корсик был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
 
КультураОбществоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала