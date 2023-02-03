https://ria.ru/20230203/akhmat-1849449686.html
Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР
Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР - РИА Новости, 03.02.2023
Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР
Спецназу "Ахмат" вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:04
2023-02-03T11:04
2023-02-03T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
донецкая народная республика
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
россия
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев — РИА Новости. Спецназу "Ахмат" вместе со второй бригадой Народной милиции ЛНР удалось отбить стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. По его словам, бойцы планируют продолжить наступление, так как теперь они находятся в более выгодном положении, чем ВСУ. "Для этого они обеспечены всем необходимым, особенно с учетом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия опорного пункта", — добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, рамзан кадыров, донецкая народная республика, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:04 03.02.2023 (обновлено: 12:06 03.02.2023)
Российские силы заняли стратегически важный опорный пункт в ДНР
Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" отбил у ВСУ опорный пункт возле села Веселое в ДНР