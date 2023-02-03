22:08 03.02.2023 (обновлено: 22:52 03.02.2023)
Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит
Байден согласился с мнением военных, что сбивать китайский аэростат над США нельзя
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над США китайский аэростат не следует из-за риска для людей на земле, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.
"Он попросил военных представить ему варианты, и глава Пентагона (Ллойд) Остин и председатель (Комитета начальников штабов Марк – ред.) Милли, а также глава Северного командования сказали не предпринимать действия ввиду риска безопасности для людей на земле", - отметила представитель Белого дома.
Она подчеркнула, что безопасность граждан является для Байдена приоритетной.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.