https://ria.ru/20230203/aerostat-1849666088.html

Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит

Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит - РИА Новости, 03.02.2023

Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит

Президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над США китайский аэростат не следует из-за риска для людей на земле, заявила на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:08

2023-02-03T22:08

2023-02-03T22:52

в мире

министерство обороны сша

джо байден

китай

сша

администрация президента сша

пекин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над США китайский аэростат не следует из-за риска для людей на земле, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.Она подчеркнула, что безопасность граждан является для Байдена приоритетной.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230203/blinken-1849613746.html

китай

сша

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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