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Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит - РИА Новости, 03.02.2023
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Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит
Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит - РИА Новости, 03.02.2023
Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит
Президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над США китайский аэростат не следует из-за риска для людей на земле, заявила на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:08
2023-02-03T22:52
в мире
министерство обороны сша
джо байден
китай
сша
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над США китайский аэростат не следует из-за риска для людей на земле, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.Она подчеркнула, что безопасность граждан является для Байдена приоритетной.В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
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в мире, министерство обороны сша, джо байден, китай, сша, администрация президента сша, пекин, энтони блинкен
В мире, Министерство обороны США, Джо Байден, Китай, США, Администрация президента США, Пекин, Энтони Блинкен
22:08 03.02.2023 (обновлено: 22:52 03.02.2023)
 
Байден согласился с Пентагоном, что сбивать китайский аэростат не стоит

Байден согласился с мнением военных, что сбивать китайский аэростат над США нельзя

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над США китайский аэростат не следует из-за риска для людей на земле, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.
"Он попросил военных представить ему варианты, и глава Пентагона (Ллойд) Остин и председатель (Комитета начальников штабов Марк – ред.) Милли, а также глава Северного командования сказали не предпринимать действия ввиду риска безопасности для людей на земле", - отметила представитель Белого дома.
Она подчеркнула, что безопасность граждан является для Байдена приоритетной.
В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 18:13
Блинкен отложит визит в Китай из-за шпионского аэростата, пишут СМИ
 
В миреМинистерство обороны СШАДжо БайденКитайСШААдминистрация президента СШАПекинЭнтони Блинкен
 
 
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