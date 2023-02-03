https://ria.ru/20230203/aerostat-1849654059.html

В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат

В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат - РИА Новости, 03.02.2023

В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат

США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь, что это может привести к жертвам на земле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:38

2023-02-03T20:38

2023-02-03T20:38

в мире

сша

канада

монтана

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь, что это может привести к жертвам на земле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что Пентагон продолжает оценивать возможности реагирования на ситуацию. По его словам, шар находится на высоте около 20 км и обладает возможностями маневрирования. Кроме того, Райдер подчеркнул, что военные США внимательно отслеживают перемещение китайского аэростата над территорией страны и не считают на данном этапе, что от него исходит какая-либо военная угроза. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

сша

канада

монтана

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Наталья Макарова

в мире, сша, канада, монтана, патрик райдер, министерство обороны сша, norad