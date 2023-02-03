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В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат - РИА Новости, 03.02.2023
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В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат
В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат - РИА Новости, 03.02.2023
В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат
США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь, что это может привести к жертвам на земле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:38
2023-02-03T20:38
в мире
сша
канада
монтана
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь, что это может привести к жертвам на земле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что Пентагон продолжает оценивать возможности реагирования на ситуацию. По его словам, шар находится на высоте около 20 км и обладает возможностями маневрирования. Кроме того, Райдер подчеркнул, что военные США внимательно отслеживают перемещение китайского аэростата над территорией страны и не считают на данном этапе, что от него исходит какая-либо военная угроза. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.
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в мире, сша, канада, монтана, патрик райдер, министерство обороны сша, norad
В мире, США, Канада, Монтана, Патрик Райдер, Министерство обороны США, NORAD
20:38 03.02.2023
 
В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат

Пентагон: США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь жертв на земле

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь, что это может привести к жертвам на земле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Я не могу сказать о его размере, но он достаточно велик, чтобы в своих оценках мы понимали, что потенциальное поле обломков будет значительным и потенциально угрожать гражданским, их жизням и имуществу", - сказал Райдер журналистам.
Он подчеркнул, что Пентагон продолжает оценивать возможности реагирования на ситуацию. По его словам, шар находится на высоте около 20 км и обладает возможностями маневрирования.
Кроме того, Райдер подчеркнул, что военные США внимательно отслеживают перемещение китайского аэростата над территорией страны и не считают на данном этапе, что от него исходит какая-либо военная угроза.
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.
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В миреСШАКанадаМонтанаПатрик РайдерМинистерство обороны СШАNORAD
 
 
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