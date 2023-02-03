В Пентагоне объяснили, почему США не сбивают китайский аэростат
Пентагон: США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь жертв на земле
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не сбивают замеченный над страной аэростат, опасаясь, что это может привести к жертвам на земле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Я не могу сказать о его размере, но он достаточно велик, чтобы в своих оценках мы понимали, что потенциальное поле обломков будет значительным и потенциально угрожать гражданским, их жизням и имуществу", - сказал Райдер журналистам.
Он подчеркнул, что Пентагон продолжает оценивать возможности реагирования на ситуацию. По его словам, шар находится на высоте около 20 км и обладает возможностями маневрирования.
Кроме того, Райдер подчеркнул, что военные США внимательно отслеживают перемещение китайского аэростата над территорией страны и не считают на данном этапе, что от него исходит какая-либо военная угроза.
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.