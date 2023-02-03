https://ria.ru/20230203/aerostat-1849640645.html

В Госдепе заявили, что США по-прежнему считают аэростат Китая шпионским

В Госдепе заявили, что США по-прежнему считают аэростат Китая шпионским - РИА Новости, 03.02.2023

В Госдепе заявили, что США по-прежнему считают аэростат Китая шпионским

США по-прежнему считают аэростат КНР, находящийся в американском воздушном пространстве, шпионским, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепа. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:26

2023-02-03T19:26

2023-02-03T19:26

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США по-прежнему считают аэростат КНР, находящийся в американском воздушном пространстве, шпионским, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепа. "Мы признаем заявление Китая о сожалении по поводу этого инцидента, и я также заявляю, что мы по-прежнему уверены в нашей оценке ситуации и в другом заявлении, сделанном вчера вечером нашими коллегами из Пентагона", - сказал представитель госдепа. Представитель Пентагона сообщал ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места. Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар". В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230202/ugroza-1849348627.html

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849580762.html

сша

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, государственный департамент сша