https://ria.ru/20230203/aerostat-1849633932.html

Госдеп подтвердил перенос визита Блинкена в Китай из-за аэростата

Госдеп подтвердил перенос визита Блинкена в Китай из-за аэростата - РИА Новости, 03.02.2023

Госдеп подтвердил перенос визита Блинкена в Китай из-за аэростата

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай откладывается из-за ситуации со шпионским аэростатом, он состоится, как только для него будут подходящие условия, РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:01

2023-02-03T19:01

2023-02-03T19:01

в мире

китай

сша

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай откладывается из-за ситуации со шпионским аэростатом, он состоится, как только для него будут подходящие условия, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепартамента США. "Мы пришли к выводу, что условия сейчас не подходят для визита госсекретаря Блинкена в Китай", - сказал представитель ведомства. Он сообщил, что визит готовился с прошлого года и должен был иметь большое значение для обсуждения двусторонних вопросов, однако в сложившейся ситуации это становится невозможно и поездка "будет перенесена". По его словам, США "надеются, что госсекретарь посетит Китай, когда для этого будут подходящие условия". "Мы проведем оценку и решим, подходят ли условия для поездки, и мы будем обсуждать это с китайскими партнерами", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы параметры "подходящих условий". Представитель госдепа подчеркнул, что стороны оставляют открытыми каналы коммуникаций и продолжают дипломатическое взаимодействие. "Я уверен, что наши каналы коммуникаций должны оставаться открытыми", - сказал представитель ведомства. В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные определили, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, объект в воздухе не представлял опасности, отмечал Пентагон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849580762.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша