18:55 03.02.2023 (обновлено: 19:20 03.02.2023)
В Госдепе осудили нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США
Госдеп назвал появление аэростата КНР в воздушном пространстве США нарушением суверенитета
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета Штатов и неприемлемо, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепа.
"Мы приняли к сведению заявление с сожалениями КНР. Но присутствие этого аэростата в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета и международного права. И то, что это произошло – неприемлемо", - сказал он.
Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю. Сбивать зонд якобы не решились из-за риска падения в населенные места.
Сбить подозрительный зонд потребовала от президента США Джо Байдена конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. При этом она не сомневается, что объект в небе непременно является "шпионским китайским воздушным шаром". По ее словам, будучи президентом Дональд Трамп "никогда не стал бы терпеть подобное". Трамп тоже призвал "сбить шар".
В свою очередь в МИД КНР заявили, что спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса. В МИД сообщили, что зонд серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.