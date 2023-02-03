https://ria.ru/20230203/aerostat-1849590088.html

МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США

МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США - РИА Новости, 03.02.2023

МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США

Китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:02

2023-02-03T17:02

2023-02-03T20:20

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ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.Летательный аппарат действительно прилетел из Китая, и его используют для научных исследований, в том числе метеорологических, сказано в сообщении ведомства.В МИД также уточнили, что аппарат серьезно отклонился от маршрута из-за плохих погодных условий и ограниченных возможностей самоуправления.В пятницу представитель Пентагона сообщил, что над Штатами заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформировали президента Джо Байдена. Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата".

https://ria.ru/20230128/ssha-1848046752.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пекин, мид кнр