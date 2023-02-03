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МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США - РИА Новости, 03.02.2023
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МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США
МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США - РИА Новости, 03.02.2023
МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США
Китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:02
2023-02-03T20:20
в мире
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ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.Летательный аппарат действительно прилетел из Китая, и его используют для научных исследований, в том числе метеорологических, сказано в сообщении ведомства.В МИД также уточнили, что аппарат серьезно отклонился от маршрута из-за плохих погодных условий и ограниченных возможностей самоуправления.В пятницу представитель Пентагона сообщил, что над Штатами заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформировали президента Джо Байдена. Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата".
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в мире, сша, пекин, мид кнр
В мире, США, Пекин, МИД КНР
17:02 03.02.2023 (обновлено: 20:20 03.02.2023)
 
МИД КНР объяснил появление китайского аэростата над США

МИД КНР заявил, что замеченный над США китайский аэростат изменил маршрут из-за ветра

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, говорится в опубликованном заявлении МИД КНР.
Летательный аппарат действительно прилетел из Китая, и его используют для научных исследований, в том числе метеорологических, сказано в сообщении ведомства.

"Пекин сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США", — заявили в дипведомстве.

В МИД также уточнили, что аппарат серьезно отклонился от маршрута из-за плохих погодных условий и ограниченных возможностей самоуправления.

"Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами", — резюмировали в ведомстве.

В пятницу представитель Пентагона сообщил, что над Штатами заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформировали президента Джо Байдена. Вашингтон также связался с Пекином.
Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата".
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