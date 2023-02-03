https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата - РИА Новости, 03.02.2023
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата
Спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса, заявила на брифинге... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:34
2023-02-03T10:34
2023-02-03T11:24
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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о разведывательном воздушном шаре в небе над США, который, по словам Вашингтона, принадлежит Китаю.Ранее представитель Пентагона сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, в воздухе опасности, по заявлению Пентагона, объект не представляет."Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о разведывательном воздушном шаре.Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона в настоящее время проводит проверку и надеется совместно с США "спокойно и осмотрительно урегулировать данный вопрос".Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее запросил разведбрифинг администрации для членов конгресса по ситуации со шпионским аэростатом, замеченным над северными штатами, обвинив Китай в пренебрежении суверенитетом Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20230203/kanada-1849425515.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мид кнр, сша
10:34 03.02.2023 (обновлено: 11:24 03.02.2023)
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата
Пекин призвал прекратить спекулировать на теме китайского шпионского аэростата над США
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Спекуляция на теме "китайского шпионского аэростата" до тех пор, пока все детали не будут выяснены, не способствует урегулированию вопроса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о разведывательном воздушном шаре в небе над США, который, по словам Вашингтона, принадлежит Китаю.
Ранее представитель Пентагона
сообщил, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден
, Вашингтон также связался с Пекином
. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, в воздухе опасности, по заявлению Пентагона, объект не представляет.
"Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования (проблемы)", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о разведывательном воздушном шаре.
Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона в настоящее время проводит проверку и надеется совместно с США "спокойно и осмотрительно урегулировать данный вопрос".
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
ранее запросил разведбрифинг администрации для членов конгресса по ситуации со шпионским аэростатом, замеченным над северными штатами, обвинив Китай в пренебрежении суверенитетом Соединенных Штатов.