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Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области - РИА Новости, 03.02.2023
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Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области - РИА Новости, 03.02.2023
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-02T23:54
2023-02-03T00:05
жилье
россия
волгоградская область
владимир путин
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в регионе. "Большой процент аварийного жилья, к сожалению. С этим нужно бороться, принимать соответствующие решения... и нужно эту проблему решать", - сказал он.
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жилье, россия, волгоградская область, владимир путин, андрей бочаров
Жилье, Россия, Волгоградская область, Владимир Путин, Андрей Бочаров
23:54 02.02.2023 (обновлено: 00:05 03.02.2023)
 
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области

Путин поручил Бочарову решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в регионе.
"Большой процент аварийного жилья, к сожалению. С этим нужно бороться, принимать соответствующие решения... и нужно эту проблему решать", - сказал он.
Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 23:23
Волгоградский губернатор доложил Путину о поддержке участников спецоперации
 
ЖильеРоссияВолгоградская областьВладимир ПутинАндрей Бочаров
 
 
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