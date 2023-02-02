https://ria.ru/20230202/zhile-1849399876.html

Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области

Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области - РИА Новости, 03.02.2023

Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-02T23:54

2023-02-02T23:54

2023-02-03T00:05

жилье

россия

волгоградская область

владимир путин

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в регионе. "Большой процент аварийного жилья, к сожалению. С этим нужно бороться, принимать соответствующие решения... и нужно эту проблему решать", - сказал он.

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849397240.html

россия

волгоградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, волгоградская область, владимир путин, андрей бочаров