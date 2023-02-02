https://ria.ru/20230202/zhile-1849399876.html
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области - РИА Новости, 03.02.2023
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-02T23:54
2023-02-02T23:54
2023-02-03T00:05
жилье
россия
волгоградская область
владимир путин
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заявил о необходимости решать проблему аварийного жилья в регионе. "Большой процент аварийного жилья, к сожалению. С этим нужно бороться, принимать соответствующие решения... и нужно эту проблему решать", - сказал он.
https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849397240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, волгоградская область, владимир путин, андрей бочаров
Жилье, Россия, Волгоградская область, Владимир Путин, Андрей Бочаров
23:54 02.02.2023 (обновлено: 00:05 03.02.2023)
Путин поручил решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области
Путин поручил Бочарову решить проблемы с аварийным жильем в Волгоградской области