Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад делает из Зеленского главного демократа и символ борьбы
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад делает из Владимира Зеленского главного демократа, символ борьбы против автократии, а это та самая черно-белая картина мира, которую продвигают США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они давно решили, и уже приступили к этой работе, делать из Зеленского главного демократа, символ борьбы демократии против автократии, а это та самая простенькая черно-белая картина мира, которую американцы тоже продвигают", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Министр добавил, что в конце марта запланирован второй саммит демократии.
"Там будет сформулирована простенькая задача: все демократы должны бороться против всех автократов. Автократами объявлены мы, Китай, КНДР, Сирия, Венесуэла, этот круг стран, которые отказываются подчиняться Западу в его требованиях. А демократами значатся сами американцы", - пояснил Лавров.
Ранее Белый дом сообщил, что второй саммит демократии пройдет 29-30 марта, его соорганизаторами выступят правительства Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Первый такой форум, инициатором которого выступил Вашингтон, прошел в декабре 2021 года.