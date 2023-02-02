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Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров
Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров
Запад делает из Владимира Зеленского главного демократа, символ борьбы против автократии, а это та самая черно-белая картина мира, которую продвигают США,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:08
2023-02-02T12:08
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад делает из Владимира Зеленского главного демократа, символ борьбы против автократии, а это та самая черно-белая картина мира, которую продвигают США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Они давно решили, и уже приступили к этой работе, делать из Зеленского главного демократа, символ борьбы демократии против автократии, а это та самая простенькая черно-белая картина мира, которую американцы тоже продвигают", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Министр добавил, что в конце марта запланирован второй саммит демократии. Ранее Белый дом сообщил, что второй саммит демократии пройдет 29-30 марта, его соорганизаторами выступят правительства Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Первый такой форум, инициатором которого выступил Вашингтон, прошел в декабре 2021 года.
https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
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в мире, китай, сирия, венесуэла, владимир зеленский, сергей лавров, украина
В мире, Китай, Сирия, Венесуэла, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина
12:08 02.02.2023
 
Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад делает из Зеленского главного демократа и символ борьбы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад делает из Владимира Зеленского главного демократа, символ борьбы против автократии, а это та самая черно-белая картина мира, которую продвигают США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Они давно решили, и уже приступили к этой работе, делать из Зеленского главного демократа, символ борьбы демократии против автократии, а это та самая простенькая черно-белая картина мира, которую американцы тоже продвигают", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:29Специальная военная операция на Украине
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Министр добавил, что в конце марта запланирован второй саммит демократии.
"Там будет сформулирована простенькая задача: все демократы должны бороться против всех автократов. Автократами объявлены мы, Китай, КНДР, Сирия, Венесуэла, этот круг стран, которые отказываются подчиняться Западу в его требованиях. А демократами значатся сами американцы", - пояснил Лавров.
Ранее Белый дом сообщил, что второй саммит демократии пройдет 29-30 марта, его соорганизаторами выступят правительства Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Первый такой форум, инициатором которого выступил Вашингтон, прошел в декабре 2021 года.
Лавров: Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров
 
В миреКитайСирияВенесуэлаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраина
 
 
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