https://ria.ru/20230202/zelenskiy-1849200598.html

Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров

Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Запад считает Зеленского символом борьбы против автократии, заявил Лавров

Запад делает из Владимира Зеленского главного демократа, символ борьбы против автократии, а это та самая черно-белая картина мира, которую продвигают США,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:08

2023-02-02T12:08

2023-02-02T12:08

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владимир зеленский

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад делает из Владимира Зеленского главного демократа, символ борьбы против автократии, а это та самая черно-белая картина мира, которую продвигают США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Они давно решили, и уже приступили к этой работе, делать из Зеленского главного демократа, символ борьбы демократии против автократии, а это та самая простенькая черно-белая картина мира, которую американцы тоже продвигают", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Министр добавил, что в конце марта запланирован второй саммит демократии. Ранее Белый дом сообщил, что второй саммит демократии пройдет 29-30 марта, его соорганизаторами выступят правительства Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Первый такой форум, инициатором которого выступил Вашингтон, прошел в декабре 2021 года.

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

https://ria.ru/20230202/zelenskiy-1849160972.html

китай

сирия

венесуэла

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сирия, венесуэла, владимир зеленский, сергей лавров, украина