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Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/zelenskiy-1849160972.html
Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров
Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров
Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, понимает, что им манипулируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:48
2023-02-02T11:25
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
политика
россия
сергей лавров
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, понимает, что им манипулируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости Лавров заявил, что никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не одернул Зеленского, когда он многократно "в приподнятом состоянии" заявлял, что он не понимает, кто принимает решения в России и с кем ему разговаривать."Видимо, это по Фрейду, он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях", - заявил Лавров.
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Лавров: Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой
ЗЕЛЕНСКИЙ САМ НЕ ОЩУЩАЕТ СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИГУРОЙ, ИМ МАНИПУЛИРУЮТ - ЛАВРОВ
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владимир зеленский, политика, россия, сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Политика, Россия, Сергей Лавров, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:48 02.02.2023 (обновлено: 11:25 02.02.2023)
 
Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров

Лавров: Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, понимает, что им манипулируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости Лавров заявил, что никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не одернул Зеленского, когда он многократно "в приподнятом состоянии" заявлял, что он не понимает, кто принимает решения в России и с кем ему разговаривать.
"Видимо, это по Фрейду, он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях", - заявил Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийПолитикаРоссияСергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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