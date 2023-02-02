https://ria.ru/20230202/zelenskiy-1849160972.html

Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров

Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельным, заявил Лавров

Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, понимает, что им манипулируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:48

2023-02-02T10:48

2023-02-02T11:25

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

политика

россия

сергей лавров

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, понимает, что им манипулируют, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости Лавров заявил, что никто не попытался убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не одернул Зеленского, когда он многократно "в приподнятом состоянии" заявлял, что он не понимает, кто принимает решения в России и с кем ему разговаривать."Видимо, это по Фрейду, он сам ощущает себя несамостоятельной фигурой, что им манипулируют, поэтому он переносит в своих проекциях", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823084852.html

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Лавров: Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой ЗЕЛЕНСКИЙ САМ НЕ ОЩУЩАЕТ СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИГУРОЙ, ИМ МАНИПУЛИРУЮТ - ЛАВРОВ 2023-02-02T10:48 true PT0M43S

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Кирилл Волков

владимир зеленский, политика, россия, сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр