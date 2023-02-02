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Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области

Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023

Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области

Полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:55

2023-02-02T14:55

2023-02-02T14:55

запорожская область

россия

мелитополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Полицейские в Запорожской области усилили работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства ... все эти меры направлены, прежде всего, на усиление контроля за миграционными потоками в Запорожской области и доведение до граждан требований и норм законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение нескольких дней в Мелитополе и Мелитопольском районе правоохранители обследовали места проживания рабочих, которые приезжают в Запорожскую область из других регионов России и зарубежных стран. Так, в одной из таких точек проверили более 70 человек, нарушений не выявили. Более того, на улицах за соблюдением правопорядка следят патрули полиции, они также проводят разъяснительную работу среди местного населения.

запорожская область

россия

мелитополь

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запорожская область, россия, мелитополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)