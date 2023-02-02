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Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023
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Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области
Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2023
Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области
Полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:55
2023-02-02T14:55
запорожская область
россия
мелитополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. "Полицейские в Запорожской области усилили работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства ... все эти меры направлены, прежде всего, на усиление контроля за миграционными потоками в Запорожской области и доведение до граждан требований и норм законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение нескольких дней в Мелитополе и Мелитопольском районе правоохранители обследовали места проживания рабочих, которые приезжают в Запорожскую область из других регионов России и зарубежных стран. Так, в одной из таких точек проверили более 70 человек, нарушений не выявили. Более того, на улицах за соблюдением правопорядка следят патрули полиции, они также проводят разъяснительную работу среди местного населения.
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запорожская область, россия, мелитополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Запорожская область, Россия, Мелитополь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:55 02.02.2023
 
Полиция усилила контроль за миграцией в Запорожской области

В Запорожской области полиция усилила контроль за миграционным законодательством

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полицейские усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства в Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.
"Полицейские в Запорожской области усилили работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства ... все эти меры направлены, прежде всего, на усиление контроля за миграционными потоками в Запорожской области и доведение до граждан требований и норм законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение нескольких дней в Мелитополе и Мелитопольском районе правоохранители обследовали места проживания рабочих, которые приезжают в Запорожскую область из других регионов России и зарубежных стран. Так, в одной из таких точек проверили более 70 человек, нарушений не выявили.
Более того, на улицах за соблюдением правопорядка следят патрули полиции, они также проводят разъяснительную работу среди местного населения.
"Пострадали бы мирные жители": в Запорожской области предотвратили теракт
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В военную полицию поступил сигнал от Росгвардии о том, что в Кириловке обнаружена самодельная бомба.

Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
1 из 11

В военную полицию поступил сигнал от Росгвардии о том, что в Кириловке обнаружена самодельная бомба.

© РИА Новости
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Диверсанты планировали подорвать остановку, где обычно бывает много людей.

Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
2 из 11

Диверсанты планировали подорвать остановку, где обычно бывает много людей.

© РИА Новости
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Бойцы приехали на место, осмотрели устройство.

Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
3 из 11

Бойцы приехали на место, осмотрели устройство.

© РИА Новости
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Работа саперов военной полиции.

Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
4 из 11

Работа саперов военной полиции.

© РИА Новости
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Это оказалась противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением.

Самодельное взрывное устройство на основе мины, обнаруженное при патрулировании
5 из 11

Это оказалась противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением.

© РИА Новости
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По инструкции, устройство нужно было оттянуть абордажной кошкой на безопасное расстояние, однако бойцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.

Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
6 из 11

По инструкции, устройство нужно было оттянуть абордажной кошкой на безопасное расстояние, однако бойцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.

© РИА Новости
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"Ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом", — объяснил один из военнослужащих.

Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
7 из 11

"Ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом", — объяснил один из военнослужащих.

© РИА Новости
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По словам инженеров, тот, кто должен был привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки с расстояния около 500 метров.

Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
8 из 11

По словам инженеров, тот, кто должен был привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки с расстояния около 500 метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Только в январе силовики предотвратили в Запорожской области семь терактов и нашли 18 схронов с оружием.

Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
9 из 11

Только в январе силовики предотвратили в Запорожской области семь терактов и нашли 18 схронов с оружием.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

У военной полиции есть вся необходимая техника и вооружение для выполнения задач по защите региона.

Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
10 из 11

У военной полиции есть вся необходимая техника и вооружение для выполнения задач по защите региона.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании.

Уничтожение самодельных взрывных устройств в Запорожской области
11 из 11

Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

В военную полицию поступил сигнал от Росгвардии о том, что в Кириловке обнаружена самодельная бомба.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 11

Диверсанты планировали подорвать остановку, где обычно бывает много людей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 11

Бойцы приехали на место, осмотрели устройство.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 11

Работа саперов военной полиции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 11

Это оказалась противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 11

По инструкции, устройство нужно было оттянуть абордажной кошкой на безопасное расстояние, однако бойцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 11

"Ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом", — объяснил один из военнослужащих.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

По словам инженеров, тот, кто должен был привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки с расстояния около 500 метров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 11

Только в январе силовики предотвратили в Запорожской области семь терактов и нашли 18 схронов с оружием.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 11

У военной полиции есть вся необходимая техника и вооружение для выполнения задач по защите региона.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 11

Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании.

© РИА Новости
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Запорожская областьРоссияМелитопольМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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