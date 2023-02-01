"Пострадали бы мирные жители": в Запорожской области предотвратили теракт
В военную полицию поступил сигнал от Росгвардии о том, что в Кириловке обнаружена самодельная бомба.
В военную полицию поступил сигнал от Росгвардии о том, что в Кириловке обнаружена самодельная бомба.
Диверсанты планировали подорвать остановку, где обычно бывает много людей.
Диверсанты планировали подорвать остановку, где обычно бывает много людей.
Бойцы приехали на место, осмотрели устройство.
Работа саперов военной полиции.
Это оказалась противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением.
Это оказалась противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением.
По инструкции, устройство нужно было оттянуть абордажной кошкой на безопасное расстояние, однако бойцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.
По инструкции, устройство нужно было оттянуть абордажной кошкой на безопасное расстояние, однако бойцы приняли решение обезвредить бомбу на месте.
"Ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом", — объяснил один из военнослужащих.
"Ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом", — объяснил один из военнослужащих.
По словам инженеров, тот, кто должен был привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки с расстояния около 500 метров.
По словам инженеров, тот, кто должен был привести взрыватель в действие, мог наблюдать за местом закладки с расстояния около 500 метров.
Только в январе силовики предотвратили в Запорожской области семь терактов и нашли 18 схронов с оружием.
Только в январе силовики предотвратили в Запорожской области семь терактов и нашли 18 схронов с оружием.
У военной полиции есть вся необходимая техника и вооружение для выполнения задач по защите региона.
У военной полиции есть вся необходимая техника и вооружение для выполнения задач по защите региона.
Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании.