https://ria.ru/20230202/zapad-1849124267.html

Историк рассказал о желании Запада "украсть" перелом во Второй мировой

Историк рассказал о желании Запада "украсть" перелом во Второй мировой - РИА Новости, 02.02.2023

Историк рассказал о желании Запада "украсть" перелом во Второй мировой

Бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции сегодня пытаются приписать себе "авторство" коренного перелома в разгроме Гитлера, выдавая за него сражения, в РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:56

2023-02-02T05:56

2023-02-02T05:56

безопасность

ссср

сталинград

германия

уинстон черчилль

российское военно-историческое общество (рвио)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106316/66/1063166631_0:271:2679:1778_1920x0_80_0_0_b8ca7e773ed03e6c87507521476292bf.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции сегодня пытаются приписать себе "авторство" коренного перелома в разгроме Гитлера, выдавая за него сражения, в которых погибло в десятки раз меньше фашистов, чем в Сталинградской битве, заявил РИА Новости научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. "Когда мы знакомимся с западной историографией и современными учебниками, то видим, что они всячески превозносят сражения при Эль-Аламейне (Египет – ред.) и атолле Мидуэй, считая именно их коренным переломом во Второй мировой. Однако всё станет ясно, если мы посчитаем потери, которые там понёс противник. В Эль-Аламейне немцы и итальянцы потеряли порядка 50 тысяч человек, а британские войска - около 15 тысяч. У атолла Мидуэй японцы лишились трёх авианосцев, американцы потеряли один авианосец и 300 человек", - сказал Мягков. Историк напомнил, что в Сталинградской битве, длившейся 200 дней и ночей на огромном фронте, немцы и их союзники (венгры, румыны, итальянцы, хорваты) понесли потери в 1,5 миллиона человек, а советские войска – 1,3 миллиона бойцов: "Разница очевидна". При этом научный директор РВИО признал, что во время самой Великой Отечественной войны западные союзники не отличались такой "неблагодарностью", открыто признавая решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. "В отличие от сегодняшних политиков, западные лидеры того времени прекрасно осознавали эпохальное значение Сталинграда. Так, Уинстон Черчилль во время Тегеранской конференции передал Сталину меч от короля Георга VI, на котором было написано "Гражданам Сталинграда, крепким как сталь". Президент США Рузвельт тоже направил грамоту сталинградцам", - напомнил Мягков. Значение сталинградской победы Объясняя причину коренного перелома в войне после разгрома нацистов под Сталинградом, историк пояснил, что дело не только в колоссальных потерях, которые понёс противник, но и моральном факторе: столь сокрушительное поражение подорвало дух немецкой армии, её воля к победе была утеряна. По мнению Мягкова, победа СССР под Сталинградом стала сигналом всему миру, что гитлеровская Германия уже точно не сможет выиграть войну и её поражение – вопрос времени. Несколько ключевых сражений Второй мировой войны состоялись в окрестностях Эль-Аламейна: именно здесь во втором сражении при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 года была разбита армия немецкого фельдмаршала Роммеля, после чего итало-немецкая группировка войск отступила в Тунис. Битва за атолл Мидуэй (4-7 июня 1942 года) – крупнейшее морское сражение между флотом США и Объединенным флотом милитаристской Японии, ставшее поворотным моментом на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849121055.html

https://ria.ru/20230201/stalingrad-1848827669.html

ссср

сталинград

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ссср, сталинград, германия, уинстон черчилль, российское военно-историческое общество (рвио)