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Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 02.02.2023
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Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 02.02.2023
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов
Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца в РФ не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, а приостановка в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:24
2023-02-02T13:24
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца в РФ не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, а приостановка в выдаче этих документов связана с донастройкой некоторых процессов на выпускающем чипы "Микроне", которая сейчас завершается, рассказали журналистам в Минпромторге РФ. Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости. А ранее в четверг на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. "Производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, "Микрон" наращивает их объемы. При этом, по информации от производителя, для удовлетворения кратно выросшего спроса на продукцию ведущего российского производителя микроэлектронных компонентов, потребовалась донастройка некоторых процессов, которая сейчас завершается", - прокомментировали в Минпромторге ситуацию с приостановкой выдачи загранпаспортов. "Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов. Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов", - сообщили в свою очередь в "Микроне". Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. ГК "Микрон" - основной российский производитель и экспортер микроэлектроники. Владельцами выступают холдинг АФК "Система" и госкорпорация "Ростех" - через совместное предприятие "Элемент".
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
13:24 02.02.2023
 
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов

Минпромторг: выпуск чипов для российских загранпаспортов не останавливался

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт РФ
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца в РФ не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, а приостановка в выдаче этих документов связана с донастройкой некоторых процессов на выпускающем чипы "Микроне", которая сейчас завершается, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости. А ранее в четверг на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.
"Производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, "Микрон" наращивает их объемы. При этом, по информации от производителя, для удовлетворения кратно выросшего спроса на продукцию ведущего российского производителя микроэлектронных компонентов, потребовалась донастройка некоторых процессов, которая сейчас завершается", - прокомментировали в Минпромторге ситуацию с приостановкой выдачи загранпаспортов.
"Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов. Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов", - сообщили в свою очередь в "Микроне".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт
Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.
ГК "Микрон" - основной российский производитель и экспортер микроэлектроники. Владельцами выступают холдинг АФК "Система" и госкорпорация "Ростех" - через совместное предприятие "Элемент".
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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