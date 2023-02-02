https://ria.ru/20230202/zagranpasporta-1849227956.html

Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов

Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов - РИА Новости, 02.02.2023

Минпромторг ответил на сообщение о приостановке выдачи загранпаспортов

Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца в РФ не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, а приостановка в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:24

2023-02-02T13:24

2023-02-02T13:24

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Производство электронных компонентов для загранпаспортов нового образца в РФ не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, а приостановка в выдаче этих документов связана с донастройкой некоторых процессов на выпускающем чипы "Микроне", которая сейчас завершается, рассказали журналистам в Минпромторге РФ. Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости. А ранее в четверг на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля. "Производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, "Микрон" наращивает их объемы. При этом, по информации от производителя, для удовлетворения кратно выросшего спроса на продукцию ведущего российского производителя микроэлектронных компонентов, потребовалась донастройка некоторых процессов, которая сейчас завершается", - прокомментировали в Минпромторге ситуацию с приостановкой выдачи загранпаспортов. "Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов. Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов", - сообщили в свою очередь в "Микроне". Загранпаспорт нового образца - биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. ГК "Микрон" - основной российский производитель и экспортер микроэлектроники. Владельцами выступают холдинг АФК "Система" и госкорпорация "Ростех" - через совместное предприятие "Элемент".

https://ria.ru/20221226/pasport-1841492953.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия