https://ria.ru/20230202/yaytsa-1849309878.html

ГБР Украины задержало предпринимателей, продававших Минобороны страны яйца

ГБР Украины задержало предпринимателей, продававших Минобороны страны яйца - РИА Новости, 02.02.2023

ГБР Украины задержало предпринимателей, продававших Минобороны страны яйца

После скандала с закупками в Министерстве обороны Украины Госбюро расследований (ГБР) задержало предпринимателей, которые продавали ведомству яйца по завышенной РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:57

2023-02-02T16:57

2023-02-02T18:01

украина

алексей резников

в мире

государственное бюро расследований украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. После скандала с закупками в Министерстве обороны Украины Госбюро расследований (ГБР) задержало предпринимателей, которые продавали ведомству яйца по завышенной цене, сообщили в четверг в ведомстве. Ранее украинские СМИ писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки — 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В Минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр обороны Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой", заявив, что "аномальная цена" в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку. "ГБР задержало предпринимателей, которые продавали среди прочего военным яйца по 17 гривен. Сотрудники Госбюро расследований в ходе совместной спецоперации со Службой безопасности Украины обнаружили и задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание военнослужащих", — говорится в сообщении ГБР в Telegram-канале. По данным Госбюро, злоумышленники вносили в хозяйственно-финансовые документы ложные данные о получении воинской частью продуктов, когда на самом деле ничего не поставлялось. "Затем "виртуальные" продукты "списывали" — будто их потребили солдаты", — добавляет ГБР. Ведомство заявляет, что задержало группу из пяти человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, которые ответственны за обеспечение одной из воинских частей. Также задержан военнослужащий, который вел черную бухгалтерию. "Сумма установленных убытков государству от деятельности этой группы на данный момент составляет более 4,6 миллионов гривен (около 124 тысяч долларов)", — говорится в сообщении ГБР. Предварительная классификация уголовного правонарушения — часть пять статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в особо крупных размерах).

https://ria.ru/20230103/perepravka-1842956184.html

https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html

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украина, алексей резников, в мире, государственное бюро расследований украины, министерство обороны украины