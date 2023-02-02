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ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - РИА Новости, 02.02.2023
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ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - РИА Новости, 02.02.2023
ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:11
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безопасность
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, стратегические ракетчики выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, сообщили в Минобороны РФ. "В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс"", - говорится в сообщении. Расчеты ПГРК "Ярс" совершат марш протяженностью до 100 километров, выполнят задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения. "Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. На комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
06:11 02.02.2023 (обновлено: 06:12 02.02.2023)
 
ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

ПГРК "Ярс" вышли на маршруты патрулирования в Барнаульском соединении в Алтайском крае

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, стратегические ракетчики выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, сообщили в Минобороны РФ.
"В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс"", - говорится в сообщении.
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Расчеты ПГРК "Ярс" совершат марш протяженностью до 100 километров, выполнят задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения.
"Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - пояснил командир ракетного дивизиона Петр Маевский.
"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. На комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.
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