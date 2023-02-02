https://ria.ru/20230202/yars-1849124916.html

ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - РИА Новости, 02.02.2023

ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:11

2023-02-02T06:11

2023-02-02T06:12

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россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, стратегические ракетчики выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, сообщили в Минобороны РФ. "В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс"", - говорится в сообщении. Расчеты ПГРК "Ярс" совершат марш протяженностью до 100 километров, выполнят задачи по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения. "Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. На комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.

https://ria.ru/20230202/tanki-1849113612.html

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