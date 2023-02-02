https://ria.ru/20230202/vyplaty-1849281950.html

Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам

Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам - РИА Новости, 02.02.2023

Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам

Первые специальные социальные выплаты медикам, установленные правительством с января этого года, перечислены, сообщили журналистам в пресс-службе Социального... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:50

2023-02-02T15:50

2023-02-02T15:50

общество

сергей чирков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первые специальные социальные выплаты медикам, установленные правительством с января этого года, перечислены, сообщили журналистам в пресс-службе Социального фонда. "Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата", - отметил председатель фонда Сергей Чирков, слова которого привели пресс-службе. Он отметил, что врачам не надо самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления и справки. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней после предоставления реестра работников. Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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общество, сергей чирков, здоровье - общество, россия