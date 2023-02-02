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Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам - РИА Новости, 02.02.2023
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Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам
Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам - РИА Новости, 02.02.2023
Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам
Первые специальные социальные выплаты медикам, установленные правительством с января этого года, перечислены, сообщили журналистам в пресс-службе Социального... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:50
2023-02-02T15:50
общество
сергей чирков
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первые специальные социальные выплаты медикам, установленные правительством с января этого года, перечислены, сообщили журналистам в пресс-службе Социального фонда. "Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата", - отметил председатель фонда Сергей Чирков, слова которого привели пресс-службе. Он отметил, что врачам не надо самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления и справки. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней после предоставления реестра работников. Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
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общество, сергей чирков, здоровье - общество, россия
Общество, Сергей Чирков, Здоровье - Общество, Россия
15:50 02.02.2023
 
Соцфонд перечислил первые спецвыплаты медикам

Соцфонд: первые спецвыплаты медикам, установленные правительством с января, перечислены

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКлиент вносит наличные деньги в банкомат
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первые специальные социальные выплаты медикам, установленные правительством с января этого года, перечислены, сообщили журналистам в пресс-службе Социального фонда.
"Работа по начислению выплат медикам только началась. По мере поступления реестров работников из медицинских организаций специалисты Социального фонда начисляют выплату и перечисляют медицинским работникам средства. Поддержку получат все, кому положена выплата", - отметил председатель фонда Сергей Чирков, слова которого привели пресс-службе.
Он отметил, что врачам не надо самостоятельно обращаться в фонд, подавать заявления и справки. Деньги перечисляют в течение семи рабочих дней после предоставления реестра работников.
Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 13:07
Специальные выплаты медикам не будут облагаться налогом
 
ОбществоСергей ЧирковЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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