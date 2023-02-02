https://ria.ru/20230202/vyezd-1849337705.html
Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков
Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2023
Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков
Никаких решений насчет запрета выезда российским чиновникам за границу во время специальной военной операции пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:04
2023-02-02T18:04
2023-02-02T19:36
дмитрий песков
россия
чиновники
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Никаких решений насчет запрета выезда российским чиновникам за границу во время специальной военной операции пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ответ на уточняющий вопрос, не прорабатывается ли такая возможность сейчас, представитель Кремля пояснил: "По крайней мере, в администрации (президента) не обсуждается".Песков отметил, что в парламенте появляется много инициатив и много дискуссий. "Я не могу предсказать, чем это закончится. Но пока никаких установок на этот счет нет. Все руководствуются собственным пониманием о том, что сейчас целесообразно, а что нет", - сказал Песков.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.
https://ria.ru/20230201/volonter-1848859732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, чиновники, политика
Дмитрий Песков, Россия, Чиновники, Политика
18:04 02.02.2023 (обновлено: 19:36 02.02.2023)
Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков
Песков: решений насчет запрета на выезд за границу для российских чиновников пока нет
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Никаких решений насчет запрета выезда российским чиновникам за границу во время специальной военной операции пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли запретить выезд за границу чиновникам.
В ответ на уточняющий вопрос, не прорабатывается ли такая возможность сейчас, представитель Кремля пояснил: "По крайней мере, в администрации (президента) не обсуждается".
Песков отметил, что в парламенте появляется много инициатив и много дискуссий. "Я не могу предсказать, чем это закончится. Но пока никаких установок на этот счет нет. Все руководствуются собственным пониманием о том, что сейчас целесообразно, а что нет", - сказал Песков.
Ранее глава комитета ГД
по безопасности Василий Пискарев
заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.