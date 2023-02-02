https://ria.ru/20230202/vyezd-1849337705.html

Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков

Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 02.02.2023

Решений запретить чиновникам выезд за границу пока нет, заявил Песков

Никаких решений насчет запрета выезда российским чиновникам за границу во время специальной военной операции пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:04

2023-02-02T18:04

2023-02-02T19:36

дмитрий песков

россия

чиновники

политика

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Никаких решений насчет запрета выезда российским чиновникам за границу во время специальной военной операции пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ответ на уточняющий вопрос, не прорабатывается ли такая возможность сейчас, представитель Кремля пояснил: "По крайней мере, в администрации (президента) не обсуждается".Песков отметил, что в парламенте появляется много инициатив и много дискуссий. "Я не могу предсказать, чем это закончится. Но пока никаких установок на этот счет нет. Все руководствуются собственным пониманием о том, что сейчас целесообразно, а что нет", - сказал Песков.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.

https://ria.ru/20230201/volonter-1848859732.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, чиновники, политика