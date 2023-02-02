https://ria.ru/20230202/vsu-1849273503.html

СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления

СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления

Украинские военные считают, что у них недостаточно вооружений для наступления, сообщает издание Economist, пообщавшееся как с солдатами, так и с командующим... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:26

2023-02-02T15:26

2023-02-02T15:26

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные считают, что у них недостаточно вооружений для наступления, сообщает издание Economist, пообщавшееся как с солдатами, так и с командующим составом на прифронтовых территориях. Ранее начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. "Украинцы говорят, что, хотя у них и есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать россиян, первого у них недостаточно, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление", - пишет издание. Отмечается, что многое будет зависеть от комбинации трех факторов: погоды, готовности украинских войск и передачи Западом обещанных танков и прочего вооружения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Запад должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849144752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр