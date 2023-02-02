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СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления - РИА Новости, 02.02.2023
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СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления
СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления
Украинские военные считают, что у них недостаточно вооружений для наступления, сообщает издание Economist, пообщавшееся как с солдатами, так и с командующим... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:26
2023-02-02T15:26
украина
в мире
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные считают, что у них недостаточно вооружений для наступления, сообщает издание Economist, пообщавшееся как с солдатами, так и с командующим составом на прифронтовых территориях. Ранее начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. "Украинцы говорят, что, хотя у них и есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать россиян, первого у них недостаточно, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление", - пишет издание. Отмечается, что многое будет зависеть от комбинации трех факторов: погоды, готовности украинских войск и передачи Западом обещанных танков и прочего вооружения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Запад должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html
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украина, в мире, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Украина, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:26 02.02.2023
 
СМИ: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления

Economist: украинские военные считают, что им не хватает оружия для наступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные считают, что у них недостаточно вооружений для наступления, сообщает издание Economist, пообщавшееся как с солдатами, так и с командующим составом на прифронтовых территориях.
Ранее начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:30
Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО
"Украинцы говорят, что, хотя у них и есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать россиян, первого у них недостаточно, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление", - пишет издание. Отмечается, что многое будет зависеть от комбинации трех факторов: погоды, готовности украинских войск и передачи Западом обещанных танков и прочего вооружения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Запад должен поставлять Украине более современное и более тяжелое вооружение, включая танки, не только для самообороны, но и для "возвращения территорий", а также учитывать, что "Россия готовит новые наступления".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 09:49
Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16
 
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