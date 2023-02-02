https://ria.ru/20230202/vsu-1849227609.html

Украинский пленный рассказал о повсеместной наркомании в рядах ВСУ

Украинский пленный рассказал о повсеместной наркомании в рядах ВСУ - РИА Новости, 02.02.2023

Украинский пленный рассказал о повсеместной наркомании в рядах ВСУ

Диагноз "наркотическая зависимость" не является отводом для призыва в украинские войска, этот недуг широко распространен среди солдат при попустительстве... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:22

2023-02-02T13:22

2023-02-02T13:49

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев – РИА Новости. Диагноз "наркотическая зависимость" не является отводом для призыва в украинские войска, этот недуг широко распространен среди солдат при попустительстве командиров, рассказал пленный украинский солдат Пётр Панайотов. По собственным словам, Панайотов отправился служить в армию, чтобы избежать тюремного срока за хищения на работе: чтобы покупать наркотики, он крал и продавал асфальт. Через две недели после призыва молодой человек оказался в учебном центре, где должен был пройти курс молодого бойца. "Там подготовки никакой не было толком, ходили и ничем не занимались. Там я тоже употреблял наркотики, денег хватало", - рассказал он на оперативно-следственных мероприятиях, видео которых есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, за взятку в виде бутылки крепкого спиртного командиры закрывали глаза на всё. "Учиться не хотят - не проблема, бутылку виски Jameson, Red Label на качельках [4,5 литра], и всё решено.... инструктор в 11 (часов) ушел, а мы - в палатку, залёта нету, всё нормально, как говорится, едем чётко!" - пояснил Панайотов. После курса молодого бойца Панайотов и его сослуживцы оказались на позициях под Мариуполем. И там повторилась та же история - командиры закрывали глаза на то, что их подразделения массово употребляют наркотики. "На позициях заказывали себе "закладки" [тайники с наркотиками], употребляли. Командир знал об этом и ничего не говорил нам", - рассказал пленный. Когда российские войска вплотную подошли к Мариуполю, Панайотов с сослуживцами узнали о том, что украинская полиция спешно покинула здание РОВД, и тогда они решились на мародерство – всё ради наркотиков. "Мы со своей группой решились выдвинуться туда, чтобы поискать там наркотические вещества. Когда мы туда пришли, открыли комнату вещдоков, там находились наркотические вещества, такие как амфетамин, героин, метадон и разные другие. Мы с товарищами взяли… количество сказать не могу, сколько мы взяли… Проблем с этим не было, взяли и ушли", - рассказал он. Видео с рассказом Панайотова опубликован в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20230201/plennye-1849011912.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html

https://ria.ru/20220418/zelenskiy-1784068690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный солдат о наркомании в украинских войсках Наркомания в украинских войсках повсеместна, командиры закрывают на это глаза, рассказал пленный украинский солдат. 2023-02-02T13:22 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр