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Лавров: Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Лавров: Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров: Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:53

2023-02-02T10:53

2023-02-02T14:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

сергей лавров

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.

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россия, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, вооруженные силы рф