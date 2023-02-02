https://ria.ru/20230202/vsu-1849150733.html

Киев пришел в ярость из-за слов генерала США насчет ВСУ, пишут СМИ

Киев пришел в ярость из-за слов генерала США насчет ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

Киев пришел в ярость из-за слов генерала США насчет ВСУ, пишут СМИ

Киев разозлили слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине вряд ли удастся "вытеснить российские силы" со всех... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:17

2023-02-02T10:17

2023-02-02T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

марк милли

украина

сша

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Киев разозлили слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине вряд ли удастся "вытеснить российские силы" со всех занятых территорий, пишет Politico со ссылкой на источник. В январе политик заявил, что, по его мнению, в 2023 году будет трудно противостоять России. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться дипломатически. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Президент Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября российский лидер подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада придерживаются той же позиции. Со своей стороны Кремль неоднократно заявлял, что крымчане проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230131/krym-1848800031.html

https://ria.ru/20230202/krym-1849135688.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, марк милли, украина, сша