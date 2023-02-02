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В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии
В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии - РИА Новости, 02.02.2023
В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии
Технические делегации оборонных ведомств Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут встречи в продолжение трехстороннего формата переговоров по нормализации... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T22:25
2023-02-02T22:25
2023-02-02T22:30
в мире
россия
турция
сирия
башар асад
хулуси акар
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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Технические делегации оборонных ведомств Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут встречи в продолжение трехстороннего формата переговоров по нормализации между Анкарой и Дамаском, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии прошли в декабре в России. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации."В ближайшие дни наши технические делегации проведут встречи в продолжение тех переговоров (в Москве). Мы делаем все возможное, чтобы добиться результатов", - приводит слова Акара его пресс-служба.
https://ria.ru/20230131/peregovory-1848688581.html
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в мире, россия, турция, сирия, башар асад, хулуси акар
В мире, Россия, Турция, Сирия, Башар Асад, Хулуси Акар
22:25 02.02.2023 (обновлено: 22:30 02.02.2023)
В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии
В Анкаре сообщили о готовящейся встрече технических делегаций России, Турции и Сирии