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В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии

В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии - РИА Новости, 02.02.2023

В Анкаре сообщили о готовящейся встрече делегаций России, Турции и Сирии

Технические делегации оборонных ведомств Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут встречи в продолжение трехстороннего формата переговоров по нормализации... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T22:25

2023-02-02T22:25

2023-02-02T22:30

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россия

турция

сирия

башар асад

хулуси акар

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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Технические делегации оборонных ведомств Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут встречи в продолжение трехстороннего формата переговоров по нормализации между Анкарой и Дамаском, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии прошли в декабре в России. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации."В ближайшие дни наши технические делегации проведут встречи в продолжение тех переговоров (в Москве). Мы делаем все возможное, чтобы добиться результатов", - приводит слова Акара его пресс-служба.

https://ria.ru/20230131/peregovory-1848688581.html

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в мире, россия, турция, сирия, башар асад, хулуси акар