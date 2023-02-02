https://ria.ru/20230202/vs-1849260489.html

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2023

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении

Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:52

2023-02-02T14:52

2023-02-02T19:29

специальная военная операция на украине

россия

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849360559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e2aebed90f275a9ba1282bde4ab0fb8.png

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР, сообщило Минобороны России."На донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о наступлении на Донецком направлении и потерях ВСУ Минобороны о наступлении на Донецком направлении и потерях ВСУ 2023-02-02T14:52 true PT3M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины