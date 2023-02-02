Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/vs-1849260489.html
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2023
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:52
2023-02-02T19:29
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849360559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e2aebed90f275a9ba1282bde4ab0fb8.png
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР, сообщило Минобороны России."На донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о наступлении на Донецком направлении и потерях ВСУ
Минобороны о наступлении на Донецком направлении и потерях ВСУ
2023-02-02T14:52
true
PT3M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849360559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca61c19f6cb43ce3f54c051c5916dc42.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:52 02.02.2023 (обновлено: 19:29 02.02.2023)
 
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР, сообщило Минобороны России.
"На донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала