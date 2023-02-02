https://ria.ru/20230202/vs-1849260489.html
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2023
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:52
2023-02-02T14:52
2023-02-02T19:29
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849360559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e2aebed90f275a9ba1282bde4ab0fb8.png
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Южная группировка ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 50 украинских военных и шесть единиц техники в ДНР, сообщило Минобороны России."На донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849360559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca61c19f6cb43ce3f54c051c5916dc42.png
Минобороны о наступлении на Донецком направлении и потерях ВСУ
Минобороны о наступлении на Донецком направлении и потерях ВСУ
2023-02-02T14:52
true
PT3M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:52 02.02.2023 (обновлено: 19:29 02.02.2023)
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: российские военные уничтожили до 50 солдат ВСУ на Донецком направлении